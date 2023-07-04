iPhone 15 系列早前曝光了 4 部模型機，在外型率先公開了多個改動地方，如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等。最近，9To5Mac 再爆出 iPhone 15 系列共加入 4 種顏色。



iPhone 15 繼續走鮮色路線

根據 9To5Mac 報導，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus將加入三種新配色，繼續走鮮色路線，加入淺藍色、綠色和粉紅色。最新曝光的綠色，估計與 iPhone 12 的薄荷綠接近。機身改動方便，傳聞將沿用上代的磨砂鋁合金邊框，以及升級磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。

👉港車北上｜銀聯力推珠海停車場自動識別車牌系統以香港信用卡扣款

iPhone 15、iPhone 15 Plus 傳聞顏色清單：

午夜暗色、星光色、紅色、紫色、淺藍色、綠色和粉紅色



（9To5Mac 圖片）

iPhone 15 Pro 新色

高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。

👉家電嘥電排名Top10｜逐件計每月耗電量用幾多電費 呢件竟然超食電

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、金色、太空黑



（9To5Mac 圖片）

如無意外，iPhone 15 系列開賣時，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 酒紅色應該會最熱賣，有留意以往新 iPhone 發售的話，新色的回收價亦是最高。

資料來源：9To5Mac

+ 3