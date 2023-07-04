iPhone 15系列4新色曝光 全11種顏色名單整合｜傳相機大幅升級
iPhone 15 系列早前曝光了 4 部模型機，在外型率先公開了多個改動地方，如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等。最近，9To5Mac 再爆出 iPhone 15 系列共加入 4 種顏色。
iPhone 15 繼續走鮮色路線
根據 9To5Mac 報導，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus將加入三種新配色，繼續走鮮色路線，加入淺藍色、綠色和粉紅色。最新曝光的綠色，估計與 iPhone 12 的薄荷綠接近。機身改動方便，傳聞將沿用上代的磨砂鋁合金邊框，以及升級磨砂質地的機背，看上去沒有以往的塑膠感。
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iPhone 15、iPhone 15 Plus 傳聞顏色清單：
午夜暗色、星光色、紅色、紫色、淺藍色、綠色和粉紅色
iPhone 15 Pro 新色
高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。
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iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：
酒紅色、銀色、金色、太空黑
如無意外，iPhone 15 系列開賣時，iPhone 15 Pro 和 15 Pro Max 酒紅色應該會最熱賣，有留意以往新 iPhone 發售的話，新色的回收價亦是最高。
資料來源：9To5Mac
iPhone 15 系列幾時開售？
未定，iPhone 15 系列預計9月發表、10月發售，更多iPhone 15系列傳聞請收看本文：
iPhone 15、iPhone 15 Plus 有甚麼改動？
外型上很多地方改動，比如轉用USC-C、圓邊設計、靜音掣改為動作按鈕等，詳情可以看本文介紹：
iPhone 15、iPhone 15 Plus 有甚麼機身顏色選擇？
傳聞 iPhone 15、iPhone 15 Plus 除了有午夜暗色、星光色，還會追加4隻新色，詳情可以看本文介紹：