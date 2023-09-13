iPhone 15 Pro 香港定價、顏色、四機購買連結｜iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 15 Plus / 15 等4款新機9月15日星期五開訂，Pro機改用鈦金屬機身、轉用action bottom快捷按鍵取代mute掣，網友最關心是如何入手搶機！馬上整理4機種香港售價、配色、容量，預訂和開賣日期，最緊要是搶機連結，等你盡快準備搶機！



Apple Store 預訂、預備好 F5

最簡單的iPhone 15 系列入手方法，當然是上Apple Store網店搶機，以下為4款機型的搶機連結，按顏色、機款、容量，一篤入去就係你想買的機款 link，超方便！訂購時可能要作更好準備，例如保證上網速度、同時開幾個瀏覽器 F5 ，準備定信用卡資料等等。

iPhone 15 Pro 6.1" 網購買機連結

128GB：HK$8,599｜買機連結：128 原色鈦金屬／128 藍色鈦金屬／128 白色鈦金屬／128 黑色鈦金屬

256GB：HK$9,399 ｜買機連結：256 原色鈦金屬／256 藍色鈦金屬／256 白色鈦金屬／256 黑色鈦金屬）

512GB：HK$11,099 ｜買機連結：512 原色鈦金屬／512 藍色鈦金屬／512 白色鈦金屬／512 黑色鈦金屬

1TB：HK$12,799 ｜買機連結：1TB 原色鈦金屬／1TB 藍色鈦金屬／1TB 白色鈦金屬／1TB 黑色鈦金屬）

預訂開始時間：2023年9月15日晚上8時起



發售日期：2023年9月22日起



iPhone 15 Pro Max 6.7" 網購買機連結

256GB：HK$10,199 ｜買機連結：256 原色鈦金屬／256 藍色鈦金屬／256 白色鈦金屬／256 黑色鈦金屬）

512GB：HK$11,899 ｜買機連結：512 原色鈦金屬／512 藍色鈦金屬／512 白色鈦金屬／512 黑色鈦金屬

1TB：HK$13,599 ｜買機連結：1TB 原色鈦金屬／1TB 藍色鈦金屬／1TB 白色鈦金屬／1TB 黑色鈦金屬

預訂開始時間：2023年9月15日晚上8時起



發售日期：2023年9月22日起



iPhone 15 6.1”網購買機連結

128GB: HK$6,899｜買機連結：128藍 / 128粉紅 / 128黃 / 128綠 / 128黑

256GB: HK$7,699｜買機連結：256藍 / 256粉紅 / 256黃 / 256綠 / 256黑

512GB: HK$9,399｜買機連結：512藍 / 512粉紅 / 512黃 / 512綠 / 512黑

iPhone 15 Plus 6.7” 網購買機連結

顏色：藍 / 粉紅 / 黃 / 綠 / 黑

128GB: HK$7,699｜買機連結：128藍 / 128粉紅 / 128黃 / 128綠 / 128黑

256GB: HK$8,499｜買機連結：256藍 / 256粉紅 / 256黃 / 256綠 / 256黑

512GB: HK$10,199｜買機連結：512藍 / 512粉紅 / 512黃 / 512綠 / 512黑

Apple Trade In 換購計劃

在apple 官網訂購手機時，還可以進行舊機換新機 換購計劃，只需輸入你手頭想Trade In的舊機型號、容量、機身狀態、機身序號即能估價。之後按Apple指示寄出舊機，他們收到後就會核實回收價，OK就即時過數，14日內收到新機。（不過頭批貨超搶手，心急買機就不建議在網上慢慢搞Trade In，可考慮另行放售舊機。想知舊機先達回收價，可參考以下文章：iPhone15發布前先達二手機價直撃）

網民意見：15代係換就換iPhone 15 Pro、好多新科技！

網民認為iPhone 15 （非Pro機種）的規格半桶水，用舊U、行60Hz刷新率、USB-C 只支援USB 2傳輸速度，除了換一換鏡頭、改一改色，了無新意。Android陣營不少千元手機，都已經有90Hz螢幕更新率，難怪網民會投訴Apple唧牙膏：「60Hz太落後」、「以為係低階手機」、「勁冇誠意、花錢買信仰」。

反而出名挑剔的連登討論區，就有網民認為今代值得課金選購 iPhone 15 Pro，因為投入了很多新科技，比如太空級Titanium機邊框，Action button 自定用途，由Lighting 換成USB-C，更支援USB3 傳輸速度。打機機迷有A17 Pro 處理器強化光追效果；喜歡拍照的人就要一步到位買iPhone 15 Pro Max，貪佢有全新5倍光學變焦 (120mm)長焦鏡頭，唯一擔心配合大量新玩法，怕電量會不夠用。（原文連結）

同場睇：現貨訂機｜毋需上台即日店取技巧

如果在頭輪「搶機戰」無法成功入手，其實還有方法可以即日購買現貨iPhone 15 Pro／15 Pro Max。這便是選擇Apple Store的「店取」購機方法。不過每日貨量及店取qouta有限，而且可購買的時間亦有限，需要一些小技巧增加成功機會。由於iPhone 15 在本文上架時仍未正式開售，請先參考去年的：Apple Store 每日店取訂機攻略

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不想官網搶機、手機電訊商

Apple Store 最多人搶，是因為不需要簽買機合約，拿起炒機有利可圖。但如果你是自用用家，又不介意跟手機電訊商簽月費合約轉台／續約，大可以向你用開的手機台查詢，多數都已經有相關出機plan，分分鐘更多著數。「登記即預留名額」的舊機制，其他 SmarTone、csl、3HK 等等都有更優惠的方案可以選擇，詳情有另文介紹：iPhone15系列首日入手攻略、不經Apple官店反而更著數?｜持續更新