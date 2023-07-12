Sony a6700上手實試、推出日期售價，小巧機身配專業電影製作質素無反相機｜滿以為Sony已經不再更新APS-C無反相機市場，誰不知公布最新A6700 APS-C無反相機，而且更標榜影像非常出眾質素，加上Sony自家的Cinema Line的專業拍攝電影的能力，相信可滿足一眾半專業用家。



Sony a6700：探索靜態圖像與電影表現的最新作

Sony最新推出的a6700相機集結了Alpha系列的靜態圖像表現與Cinema Line的影片能力，結合了先進的辨識技術和卓越的影像品質，融入了人工智能的力量。這一切都被完美地融入了一個小巧的APS-C機身中，為攝影愛好者帶來出色的影像體驗。

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比上代更輕巧，但手把位更好握的A6700。（林勇攝）

影像品質方面，Sony a6700配備了Exmor R背照式CMOS影像感測器和BIONZ XR處理引擎，具有高感光度、準確的曝光和色彩，以及5軸影像穩定功能。這些特點保證了相機在靜態攝影方面的優異表現。

為拍攝相片及拍攝專業電影而設計的A6700（林勇 攝）

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AI協助拍攝相片快速對焦

在靜態攝影功能方面，Sony a6700具有創意外觀(Creative Look)、HEIF和RAW拍攝選項，進一步提升了攝影師的創作可能性。同時，相機進一步演進了AI短動功能，具備主題識別和實時追蹤等功能，實現更快速、準確的自動對焦。高速性能也是Sony a6700的一大亮點，它具備11張每秒的連拍速度和閃爍抑制功能，讓用家能夠捕捉到更多關鍵的瞬間。相機的自動對焦功能在廣闊區域和低光環境下表現出色，提供了更多對焦選項。

比上代優化的按鈕設計

對於影片攝影愛好者而言，Sony a6700提供了高水準的電影表現。相機具備電影製作所需的品質、感度、錄製格式，並搭載了S-Cinetone、S-Log3和Active Mode防震等功能，為用戶帶來更豐富的創作空間。同時，實時追蹤對焦和快速混合自動對焦功能確保了影片的清晰度和穩定性。

試相：AI對焦速度極快，任何小動物都可以簡易捕捉得到。（林勇 攝）

相機擁有精簡的系統、舒適的握持和優秀的控制性能，讓攝影師可以輕鬆操控相機，專注於創作。總括而言，Sony a6700是一部結合了靜態圖像和電影表現的優秀相機。其優異的影像品質、高速性能、卓越的控制和可靠性，或是攝影愛好者和影片攝影師不錯的選擇。

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Sony A6700與前代規格對比👇👇

Sony a6700將於7月13日起預售，7月21日正式推出，淨機身售價為$11490，而且限時預購更送額外電池及SD Card，另外可以優惠價購入SELP1020G超廣角電動變焦鏡頭。

同場加映：更輕巧SEL70200G2 70-200mm＋MARCO 遠攝變焦鏡

除了推出a6700外，同時亦推出比上代更輕巧的70-200mm遠攝變焦鏡SEL70200G2，而且新鏡更加入MARCO功能，最短拍攝距離為26cm，對於超過拍攝細節微距或人像照的攝影師，絕對是非常不錯的選擇。

比上代更短15％及輕46g的70-200mm遠攝變焦鏡SEL70200G2

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Sony a6700、SEL70200G2遠攝變焦鏡及ECM-M1入音咪售價及預購優惠👇👇