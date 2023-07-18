消委會電壓力煲評測｜10樣本烹煮時間、表現參差 CP值高揀呢款
消委會在市面上找來 10 款電壓力煲（智能高速煲），售價由$799～$3,088不等。消委會委託獨立實驗室，使用各款電壓力煲測試烹煮 8 款菜式，發現烹煮表現和時間都相對參差。
電壓力煲操作原理
電壓力煲以升降壓的原理，把原來要熬煮很久的菜式，縮短其烹煮時間。先把煲內的壓力提升，完成烹煮後再進行排氣降壓。而降壓也有分自然、手動降壓，部分型號的降壓時間逾半小時。（消委會同仲10個長者手機plan分析）
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消委會的測試結果發現，由於升壓、烹煮、降壓時間各有不同，因此各款電壓力煲所使用的烹煮時間差異頗大。以烹煮紅豆沙為例，飛利浦 HD2151/80 最快只需 40 分鐘，而美的 MY6021D 即要花 90.2 分鐘才完成。
消委會 10 款電壓力煲評測結果👇👇
電壓力煲安全、耐用
消委會採用最新版本的國際標準測試電壓力煲的安全程度，發現全 10 款電壓力煲都能通過 6 項安全測試，包括防觸電保護、溫升、結構、非正常操作、接地措施及絕緣距離。同時，測試加熱到高溫後立即取出並浸到水中，重複 25 次後，同樣全 10 款電壓力煲都沒有出現變形，耐用度高。
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消委會選購及使用貼士
由於電壓力煲各款的容量不盡相同，消委會建議用家接家庭人數、食材分量，揀選適合的容量。另外，電壓力煲是輸入功率較高，因此不應與其他電器共用同一插座。使用時，不應放入超過建議容量上限的食材，要預留足夠空間以容納蒸氣，以防食材阻礙閥門。電壓力煲降壓的過程中，要小心高溫蒸氣排出，確保有足夠散熱空間。
資料來源：消委會561期選擇月刊
電壓力煲在使用前需要檢查安全閥？
使用電壓力煲前檢查安全閥是否靈活，以確保能夠正常排氣。安全閥堵塞會導致內部壓力過高，影響食物燉煮效果，嚴重時還可能造成爆炸事故。建議每次使用前試推動安全閥桿，確認其活動順暢。
詳情請睇：https://bit.ly/46Qcml1
電壓力煲在煮飯過程中為何會有響聲？
這是氣壓排放時的聲音。內鍋溫度升高時，內部水分會產生蒸汽，壓力上升到開啟安全閥的設定值後，閥門會自動打開排氣發出響聲。
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