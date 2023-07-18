消委會長者手機Plan｜現今社會人手一部智能手機，即使是長者都不在例外，但長者的消費力與上網需求都較為有限，故較平價的優惠方案會更有吸引力，然而長者 Plan 是否就真的可以惠及長者？

消委會在最新的《選擇》月刊中就比較了 10 個長者專用的手機 Plan，並提供了長者 Plan 的選擇貼士。



消委會比較 10 個長者手機 Plan 價格、數據量差異大

是次消委會在市面上的不同電訊商處搜羅了 10 個長者專用的手機 Plan，它們全部都需要符合年齡資格方可以申請，而其月費價格與提供的數據量差距可以十分大。

最平價的「csl.關愛老人服務計劃」只需要＄38 月費，而最貴月費的則為中國移動香港旗下的「長者5G服務計劃50GB」，每月＄158；但當然，月費價越貴，Plan 內提供的數據量及速度都越高👇👇👇（消委會同仲公布電壓力煲評測｜10樣本烹煮時間、表現參差）

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消委會提醒長者 4 招保障自己

過去半年，消委會接獲多宗投訴皆與長者專用手機 Plan 有關，部份與合約期內轉台有關、或是被意外收取漫遊數據費用等等，消委會就為用戶提供 4 個上台前可以參考的貼士👇👇👇

【1】按需要比較計劃內容

長者上台前，宜先了解生活習慣選方案，如需常往返內地可選包含內地漫遊服務的計劃。應全面比較月費、數據量、速度等內容，不要只看基本月費，從中選最適合的。

據是次調查結果顯示，部分為長者而設的 4G 手提電話服務計劃雖然較市場上普通月費計劃便宜或有提供額外服務，但在 5G 手提電話月費計劃方面，市場上亦有與長者計劃價格一樣但可用更多數據的產品。所以，不應只著眼於電訊商標榜的「長者」計劃。

【2】留意合約詳情、將口頭承諾留檔

簽約時應留意合約內容，口頭承諾要留檔，否則日後難追討損失。簽後覺不適合，應查詢合約是否仍在冷靜期內，不同電訊商冷靜期規定不同。

【3】留意續約及轉台手續

除基本條款外，須留意續約詳情。轉台時須注意不同電訊商結束合約手法不同。

【4】預關閉漫遊功能

誤用其他網絡會產生昂貴漫遊費用。應向電訊商查詢計劃會否自動啟用漫遊，建議預先關閉，待需要時啟用。個別電訊商預設開啟漫遊，用戶需自行聯絡關閉。