Back to school優惠懶人包，大專生專訪：Win機定Mac機好？｜Back to school 2023又來了，Apple率先推出BTS優惠，不單新Mac機會有優惠價，而且更贈送Airpods，非常抵玩。不過對於大學生而言，究竟等PC／Windows notebook優惠，還是現在利用BTS購買MacBook好呢？今次記者就訪問一位大專生Sabrina，原本PC用家的她，卻在今年Apple BTS優惠一推出即出新MacBook Air，了解她為何會選擇此機？



身為恆生大學就讀「融合媒體及傳播科技」來年升year 4的Sabrina，以往都是Windows電腦的支持者，「Windows notebook多款式揀，又夠平，早兩年前就入了一台輕薄的windows筆電。」不過只是用了不足2年，Sabrina的電腦已經開始出現問題，「部機不單止愈來愈慢，而且更開始充不到電，時常開不到機！」

利用Back to school優惠購入新機數天，Sabrina已經十分滿意新機表現。

Sabrina就讀的科目因為不時需要利用電腦學習剪片、執相、寫code、寫app，因此對電腦的性能要求十分高，但2年前購買的Windows notebook似乎早已經跟不上她的步伐，「不單gen片慢，而且更不時hang機，做到有點忟憎。」之後她身邊不少同學都換朋MacBook後，她也開始心思思轉機，「同學們指Mac機都幾㩒用，尤其是早年幾前推出的M1 MacBook Air，用了2年幾依然好快。」早前Apple推出15吋新版MacBook Air後，Sabrina就已經留意著這台新機，「15吋新機屏幕夠大，剪片、執相比起之前13吋好睇好多，而且換上M2新晶片，運算速度好快。同學用過剪片時，ren片比起舊機快2倍以上。好吸引我。」

Sabrina的舊windows notebook與新機比較下，性能明顯提升不少。

另外，因為學校大都是使用iMac，自己又用iPhone，在傳輸文件時MacBook亦都比Windows電腦方便，「用Airdrop可以互相傳輸文件，比起之前要用手指（外置儲存裝置）儲存及抄寫文件，方便得多。」因此一知道Apple剛推出BTS學生優惠後，便立刻出機，「買了一台15吋MacBook Air再加幾百蚊送第二代AirPods Pro，真係好抵，計計埋埋慳返二千幾三千蚊。」

當初還有一點擔心新機使用時不習慣，可是用了不足一星期就已經習慣新機操作了，「新機用了幾日，雖然之前用開Windows版Adobe軟件執相剪片等，但因其short cut鍵PC版與Mac版相若，很快上手。」

Adobe Windows版與Mac版的操作非常相似，很快上手。

如果大家想襯Apple推出Back to school優惠時購機，就要留意以下詳情。Apple BTS即日起至 10 月 2 日，在學及已獲取錄的大專院校學生和教職員，即可用教育優惠購買 iMac﹑MacBook 和 iPad 等產品，最高減近 $2,300。而且今年的優惠不只送 AirPods，買 iPad 更會送 Apple Pencil。如買 Mac 即會送 AirPods（第三代），當然亦可加錢升級 AirPods Pro（加$450）；如買 iPad Pro／iPad Air 即會送 Apple Pencil（第二代）。比以往的優惠更靈活，Apple Pencil 對於師生學習時，配合 iPad 使用亦更方便。

新版15吋MacBook Air機身超輕薄，攜帶方便。

只需要另加$450便可以升級換第二代AirPods Pro。

Apple Back To School 2023 六大產品優惠👇👇

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