Apple Back To School 2023 優惠已經推出，今年買 Mac 或 iPad 更會送 AirPods（第三代）或 Apple Pencil（第二代），優惠非常吸引。可是，有不法之徒假冒學生身份，以優惠價購買 Apple BTS 產品，再以較高價格出售圖利，甚至以暑期工招攬青少年，現已涉及 5 人被捕。



根據香港警察的 Facebook 專頁分享，7 月 29 日在中區一帶巡邏期間，截停了3男2女（年齡介乎18至31歲），在其身上找到假學生證，調查後懷疑其用假學生證以 BTS 優惠，購買 Apple 產品再轉售圖利。警方以「以欺騙手段取得財產」及「行使虛假文書」罪拘捕該5人。

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假學生呃優惠

事件中，警方更檢獲 300 多張假學生證、現金約 23 萬及總值超過 25 萬的多件電子產品。在 300 多張假學生證中，發現共幾十人受關連，警方估計犯罪團體以佣金型式，在暑假期間招攬青少件，從而得到個人資料和照片，製作成假學生證騙取 BTS 優惠。

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便宜莫貪

雖然 Apple BTS 優惠非常吸引，但以假學生身份騙取優惠，其後果相當嚴重，「行使虛假文書」最高可判監 14 年。警方提醒青少年，不要貪快錢或折扣優惠而利用屬於他人的證件，甚至利用假證件或文件犯案，同時也不應輕易交出個人資料，讓不法分子有機可乘。

資料來源：Facebook@香港警察

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