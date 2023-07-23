拍拖時都會送一些小禮物，尤其是生日、拍拖周年更希望給對方驚喜，只為精心準備的禮物能哄對方開心。不過，有時候送禮物沒有投其所好，可能會鬧出尷尬事情。中國一網民在小紅書發文，指最近買了一部小米手機送給女朋友，但竟差一點導致分手收場。



網民以「送女朋友手機她為什麼生氣」為題發文，指女朋友的 iPhone 8 舊手機螢幕碎裂，適逢她生日到來，因此特意買一部小米 Redmi Note 12 Turbo，而且是她喜歡的白色。可是，當女朋友問 Redmi Note 12 Turbo 價錢後（人民幣 2599），就生悶氣不再理會樓主，因此發文問如何是好。

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「我想要 iPhone！」

貼文在小紅書上鬧得熱烘烘，事後樓主與女朋友商量後，發現她想要的是 iPhone，而不是小米，因此網民決定儲錢到年底後，再送另一部 iPhone 給她，而 Redmi Note 12 Turbo 到時就由自己使用。

其他網民看到後都認為該女朋友「拜金」，皆因他們只是剛畢業，其實沒有太多預算買手機，同時，樓主送手機的原因，是怕女朋友的手機螢幕的玻璃會扎傷她，而且她喜歡拍照，在預算許可下 Redmi Note 12 Turbo 已是比較好的選擇，故認為其女朋友重視物質多於樓主的感情。

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「用慣 iOS 難轉會」

正所謂「愛情是盲目的」，即使網民建議樓主不要補送禮物，以及批評其女朋友「拜金」，但樓主仍顯得相當大方和遷就對方，還說：「下次買貴東西會先問過她」。先不說其女朋友是否因手機價錢而生氣，但要她由 iPhone 無故轉用小米系統，可能對部份用家來說也很難適應。所以送貴價禮物前，還是先做多一點功課，真能投其所好就不會出現今次的情況，大家又點睇呢？

資料來源：快科技

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