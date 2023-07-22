日本Sim卡實測2023，東京、仙台實測3款鴨記日本旅遊Sim｜最近不少香港人前往日本旅行，早前記者曾經實測多款旅遊sim卡，於東京的網速表現。今次記者又再次重遊日本，更實測多張另外款式的旅遊sim卡，於東京及宮城縣仙台市等地方實試網速，可知這些卡於東京以外（東北地區）收得好不好，作個參考。



今次記者在深水埗鴨寮街購入了3款熱門日本旅遊SIM卡，售價約在$50-$80左右。而使用iPhone 14 Pro及14 Pro Max實地測試各張SIM卡的表現，究竟接收力及上下載速度如何。發現其中款性價比非常高，非常值得推介。

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是次記者由東京入，然後乘坐新幹線前往東北部宮城縣的仙台市旅行，順道實測3款旅遊sim卡，三款卡的售價相若，但表現卻有著很大的分別。

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．TOPSI 日本8天4G LTE上網卡（無限流量，8GB後限速）

這張卡深水埗檔大約賣80元左右，算是較貴的選擇。當去到日本羽田機場時，看到這張卡是利用IIJmo（docomo）網絡，當初心想網速應該不錯吧。但一利用Speedtest app多次測速，竟然只有大約不足1Mbps的上下載速度，有點令人驚訝。接下來去到東京站轉新幹線後再測試，網速仍然十分慢。但去到仙台後，網速終於較為正常，而且有時下載速度更可以快至200Mbps以上／上載速度20Mbps，同樣令人驚訝。表現比東京更為出色，不過網速未夠穩定似乎是這張卡較大的缺點。

．3 4G日本7天漫遊數據卡 （無限流量，7GB後限速）

香港3HK推出的日本4G漫遊數據卡，深水埗檔大約賣$60-70左右，去到當地主要接收Softbank或au LTE網絡，於東京區來測試時平均下載網速為20-40Mbps左右、上載網速大約為10Mbps左右；當去到仙台後，速度有所提升，不過表現差距相當大，下載速度由20Mpbs至100Mbps都有，但未試過出現過慢的現像。在東京及仙台雖然表現同樣不算非常穩定，但至少不會出現拖慢的現像，加上售價不算貴，同樣值得一用的日本旅遊數據卡。

．true 5G TRAVEL SIM ASIA（10日6GB）

在日本無論在東京及仙台都是接台docomo網絡，而且不少地方都可以接收到5G網絡。記者在東京市區，如涉谷、羽田機場等地，平均下載網速可達50－80Mbps，而上載平均都有10Mbps左右。而在仙台的表現，亦都差不多，就算去了松島等較偏遠的地方，都不會突然減速，同樣平均保持50－80Mbps下載速度，約10Mbps上載速度左右。以大約60元的價格而言，這張卡不單夠穩定，性價比非常高。

總結

年初時都有試用過泰國Ture旅遊數據卡，當時表現都十分穩定。而今次去仙台使用時，同樣非常穩定，售價又不貴，因此絕對是首選。其次3HK的表現亦不錯，網速雖然沒有泰國卡穩定，但最慢時亦都夠快夠用，因此同樣是值得購入使用的日本旅行數據卡。最後TOPSI的8日日本數據卡，不知為何在東京時的表現不太好，平均只有1Mbps的下載速度，load任何東西、玩FB／IG等軟件，都有明顯的遲緩感，但一去到仙台就表現非常出色，大部份時間都可達80－200Mbps的下載網速，因此如果大家只是集中於東北地區／或仙台玩，這張日本卡亦可一試。

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同場加映

年初記者實測多款日本旅遊Sim卡測速成績👇👇

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