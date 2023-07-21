最近CASETiFY與經典日本動漫名作《新世紀福音戰士》攜手合作，推出了首個聯乘系列。這個系列集結了設計與功能，並以作品中的「衝擊」為概念，將其延伸至CASETiFY最暢銷的強悍防摔手機殼款式上。《新世紀福音戰士》的粉絲們可以直接上網購買自己心儀的角色和機體配件。



聯乘系列名為「PROJECT-CSTF: PROTECTION from IMPACT」，重新詮釋作品標誌性圖案和經典場景，製作成一系列防摔電子配件。系列中共有7款不同的圖案設計，應用在CASETiFY多款暢銷手機保護殼上。除了提供碇真嗣、綾波麗、明日香、渚薰和真希波五位EVA駕駛員的角色保護殼和支援MagSafe功能的EVA機體保護殼外，還有以「EVA字體」命名的Matisse-EB字型保護殼，呈現動漫作品中各種關鍵詞的文字排版，另外還有分別印有SEELE和NERV標記的保護殼。

同時推出限量版的珍藏配件，包括頭型外殼和可拆卸內殼構成雙層結構的特別版EVA初號機AirPods Pro/Pro2保護殼，以及外型源自《新世紀福音戰士》中的流動彈射支架的EVA充電座。這款充電座內置特別設計的無線充電板，並設有可移除的模擬連結機體電線，讓用戶透過此支架為手機充電，仿佛手機化身成EVA機體的感覺。

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官方為了慶祝這次聯乘，在日本新宿歌舞伎町電影城廣場舉行期間限定戶外裝置展覽。訪客在展覽現場透過掃描二維碼，即可感受展示A.T. 力場的AR擴增實境濾景。這個特別的裝置展覽將在新宿歌舞伎町展開，身歷其境置身於《新世紀福音戰士》的華麗世界中。