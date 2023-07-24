豐澤開倉特賣場2023 8月又來了，今次更是主打學生back to school優惠，相信又有大量超抵玩notebook、Macbook、平板及iPhone等數碼產品｜今年荃灣豐澤開倉特賣場提早8月展開，今次主題更是以學生back to school優惠，相信又有大量超抵玩notebook、Macbook、平板及iPhone等數碼產品劈價求售，每次都吸引大量市民排隊爭相搶購（相信iPhone、iPad及MacBook都是不少人的目標）。而今次開倉特賣場同樣需要大家先行登記抽籤，才可以有機會在心儀的時間入場。



以往荃灣豐澤特賣場（荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓）都不時會舉行開倉清貨，有陳列品、整修品或退換品等，看回去年經驗，手機、電腦、MacBook、家電等大都劈價近半價有多。尤其是iPhone、iPad及Mac機劈價非常吸引。今次豐澤特賣場由8月4日至8月13日，只接受易賞錢會員登記入場購買（名額有限，需要及早網上登記抽籤才可進場）。

每次豐澤開倉特賣場都會吸引大量市民前來搶購心儀產品。

👇👇今次8月4日-8月13日的豐澤開倉特賣場如何登記入場？即睇以下幾個簡單步驟（點按下圖放大）👇👇👇

今次特賣場有什麼筍貨可搶？官方仍未公布有哪些劈價產品，先回顧上次特賣場開售重點數碼產品及家電，好讓大家有心理準備。



👇先回顧上次特賣場開售重點數碼產品、家電👇

以下精選值得快搶產品👇👇

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👇現場直擊！今次特賣場開售重點數碼產品、家電（各產品價錢請點按圖放大參考）👇

🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

+ 70

📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

+ 22

+ 5

+ 9

🎧耳機、喇叭及電視影音類別

+ 12

+ 11

📺家電及美容類別

+ 45

其他類別

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荃灣豐澤開倉特賣場2023 8月詳情



每日購物時間名額： 1350 個

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

