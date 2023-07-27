iPhone 15 系列再次傳出硬件傳聞，除早前傳出 iPhone 15 Pro Max 會使用潛望式鏡頭外，最新再爆出主鏡頭會採用混合鏡頭技術，根據 @RcloudS 爆料，iPhone 15 的鏡頭將會迎來大升級。



7P混合鏡頭

目前 iPhone 14 系列的鏡頭是以 7 塊塑膠鏡片組成，而 @RcloudS 爆料指，Apple 幾首次在 iPhone 15 系列中，使用混合鏡頭技術，由 1 塊玻璃元件，再加上 6 塊塑料元件組成，將成為首款全球銷售的混合鏡頭手機。

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iPhone 15／15 Plus 大升級

一般來說，想鏡頭有高階表現，就要買 Pro／Pro Max機型。不過最新的爆料指，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 將會搭載 4800萬像素 Sony IMX IMX803 感光元件，即 iPhone 14 Pro 系列的鏡頭。換句話說，只要用 iPhone 15 的價錢，就能玩到 iPhone 14 Pro 的拍攝規格。

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升級ƒ/1.7 大光圈廣角鏡頭

現時廣角鏡頭光圈是 ƒ/1.9，而 iPhone 15 系列將會升級到 ƒ/1.7 ，同時把進光量提高到 15～20%，提升低光環境下的拍攝效果，也能更易拍出淺景深相片。

@RcloudS 再爆出 Apple 未來的計劃，打算為 iPhone 116 Pro Max 加入由 8 塊混合鏡頭設計的相機，當中包括兩塊玻璃元件和六塊塑料元件組成。同時，超廣角鏡也會導入舜宇光學提供的混合鏡頭。