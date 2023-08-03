iPhone15 最新一代蘋果會能手機，慣常都會在9月中公布，而各種傳聞消息爆料早就充斥於網上。現在已8月了，愈來愈多人開始看不慣手頭的舊手機，盤算著是否應該一出即訂即換，台灣PTT論壇也有一帖問及「手機多久換一次？」考慮是否應該換iPhone15，所以聽聽各網友多久才換一次手機，主題簡單，卻引發熱烈回應；最終可從討論中看到，原來大家平均會X年換一次手機。



買新機？去旅行？｜二揀一定why not both

PTT的Gossiping板上，有網民開po提問「手機多久換一次？」原來樓主的iPhone 11 pro Max已服役了第4年，雖然使用上仍沒出甚麼問題，但正考慮是否要更換15代。然而最近各地放寬旅客開關，他又想將錢用在出國去玩，所以心大心細就問問網友意見：「大家手機都多久換新機？」

iPhone 15鏡頭大升級｜唔使買Pro機？傳用混合鏡頭 4大升級重點

iPhone 15傳成為史上最窄邊框手機 保持生產量 預計全線加價

旅行、換手機都是大家最肯花錢的兩大開銷，自然引起熱議，網友熱心提供自己的換機經驗：「蘋果迷：每年換、android仔：2年」、「2年1次」、「iPhone隔代轉款才會換1次」、「除非有很吸引的新顏色多數2年才換1次」、「手機廠商都是預設你2-3年換」、「iPhone 6、7、8代時真的都一年一換後續就兩年一換接下來有些無感了」

+ 8

從留言中可以看出，網友平均1部手機2年左右就會想換新款，iPhone的情況比較極端，因為1支真的可以用4、5年，但忠心果粉卻會每年換新款；而android用家品牌選擇多，但不會為換而換，會看手機是否已跑不動無法用app、玩手遊，又或是電池健康度低落，換電不如出新機，才考慮轉款。

iPhone 15系列價格表公開 15 Pro Max加價幅度嚇人｜行貨價格

出新機4大注意事項、貴買平用唔好慳

如果你屬於希望換1次手機能夠用很久的「慳家一派」，買機時就有幾項值得注意的機身spec配置數據要留意；所謂貴買平用，情願多給一點錢，這4個細節都要盡量挑最好的。

+ 25

iOS 17 淘汰5款舊機｜多個換機理由

隨著iPhone 15代推出，也會升級至iOS 17，以下文章除了介紹10個注目新功能，最重要是分開5款無法再升級，將被淘汰的5款舊iPhone，如果你正在使用這5部機，的確多一個換機的理由。（文章：iOS 17 公測版釋出｜10大新功能：個性化來電畫面｜淘汰5款舊機）

iOS 17 支援機款

早前有傳 iOS 17 將會不支援 iPhone X、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus，不過由《MacRumors》論壇網民爆料的最新資料中，iOS 17 或重新支援以上 3 款手機，不過部分的功能沒法在舊機中運作。

+ 17

iOS 17 支援設備清單



iPhone 15



iPhone 15 Plus



iPhone 15 Pro



iPhone 15 Ultra



iPhone 14



iPhone 14 Plus



iPhone 14 Pro



iPhone 14 Pro Max



iPhone 13 Mini



iPhone 13



iPhone 13 Pro



iPhone 13 Pro Max



iPhone 12 Mini



iPhone 12



iPhone 12 Pro



iPhone 12 Pro Max



iPhone 11



iPhone 11 Pro



iPhone 11 Pro Max



iPhone XS



iPhone XS Max



iPhone XR



iPhone SE 第3代



iPhone SE 第2代

