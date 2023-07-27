夏天特別多蚊蟲，如果不開冷氣開窗門，更容易招惹蚊蟲入屋。部分人會選擇會使用滅蚊機（捕蚊燈）來驅蚊。不過電子滅蚊機其實存在一定的危險性，台電就分享 3 個使用滅蚊機禁忌，用錯隨時起火。



「台電電力粉絲團」在 Facebook 專頁分享，部分滅蚊機會做用電擊殺死蚊蟲，而當蚊蟲進入滅蚊機時，由於電擊會產生「啪」的聲音和小火花，因此滅蚊機存在一定的自燃和引起火災的風險。台電建議滅蚊機使用時不應放在易燃物或瓦斯旁，同時也不要在油煙、潮濕或粉塵多地方使用，電擊產生出的火花有機會引起火災。

👉20部iPhone回收價｜Apple調升Trade-In價、3大平台價格齊上升

另外，台電亦建議滅蚊機的使用時間，不應在家中沒人或無人看管場所使用，而且要放在通風良好的場所。如滅蚊機使用了一定時間，就要定期清理電網上的灰塵和蚊蟲，以避積累太多蚊蟲在滅蚊機網上，影響使用效率。

驅蚊器成效

除了電擊滅蚊機外，消委會曾測試超聲波驅蚊器，曾質疑其成效。消委會指出，超聲波是頻率高於 16,000Hz 的聲波頻率，不過大多數超聲波驅蚊器的聲波頻率，約在 6,000～12,000Hz 之間，因此其實不太算是超聲波。同時，消委會指出有海外的研究發現，雌蚊對聲音的敏感度較低，現時還未有科學研究來支持聲波頻率有效驅蚊。

資料來源：Facebook@台電電力粉絲團

👉C朗vs美斯｜全球10大最搵錢IG誰屬？球場鬥到上網、一個Po賺咁多