Samsung Z Fold 5開箱實測，相機試拍、新S Pen實用！價格預訂優惠｜Samsung Galaxy Z Fold 5即將推出，之前記者就在韓國首爾發布會中短時間實試新機。而記者早前提早將新機入手，立刻開箱unbox，以及實試拍攝質素效果如何。另外更試新設計的S Pen究竟好不好用？



Z Fold 5 開箱Unbox

Samsung Galaxy Z Fold 5已經正式開始接受預訂，而新機將會8月11日正式上市。不過記者就提早了取得港版Z Fold 5，立刻unbox開箱看看今代新機包裝還有什麼配件吧。

今代Z Fold 5的外盒包裝與上代差不多

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相機試拍

今代Z Fold 5相機規格與上代一樣：1200萬像素超廣角鏡頭（F2.2）、5000萬像素廣角鏡頭（Dual Pixel AF, OIS, F1.8）以及1000萬像素遠攝鏡頭（PDAF, F2.4, OIS, 3倍光學變焦），但始終更換了更強的處理器之後影像處理理應比上代出色。記者就利用新機隨手試拍不同照片，即看新機拍攝質素如何。

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更纖薄S Pen

跟機雖然並沒有跟S Pen，但可另購Slim S Pen Case後，不單為新機提供外殼保護，更有全新設計更纖薄的S Pen。雖然新筆看起來「手感」好像差一點，但相對S23 Ultra的S Pen更好使用，拎上手寫字時手感仍算不錯。新Case有三款選擇，包括粉藍色、黑色及灰色。新機用家值得入手。

Samsung Galaxy Z Flip 5及Z Fold 5 售價及限時預購優惠：

Samsung Galaxy Z Fold 5在8月11日推出前預購，可有非常多優惠提供，如獲贈一年裝置保障、無線閃充充電板P2400等。

Samsung Z Fold 5 官方規格一覽