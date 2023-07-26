Samsung Z Fold 5上手試，操作人性化、機身更纖巧、性能屏幕提升｜Samsung Unpacked發布會中，旗艦摺機「Galaxy Z Fold 5」當然令不少人關注。新機外表雖然看起來與上代差不多，不過在不少細節上升級，無論手感及操作都得以提升。記者亦於首爾現場直擊試玩這台新機，究竟Z Fold 5有什麼值得留意的賣點？值不值得入手？立刻速試！



今代Z Fold 5機身外表與上代雖然看起來差不多，因為換上了最新Flex Hinge的Zero-gap鉸位設計，因此令手機摺疊時不再出現隙罅外，同時令機身比上代輕10g、亦薄多2.4mm，拎上手手感更似一般直身手機。

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Samsung Z Fold 5

系統操作大幅升級

另外今代系統繼續進化，除了新加入Advance taskbar功能，可以在4個正在使用中的apps之中快速切換外，最實用的便是加入雙手drag and drop功能，用家可以利用單手選擇及hold著不同圖片等或文件之後，然後再利用另一隻手指打開其他app，直接drop文件入去（如直接send相入WhatsApp等通訊軟件）， 操作上更近似電腦操作，比以往更為方便。睇片方面，就算利用YouTube等播片app，會有全新的flex mode panel，放在枱面上操作更為就手。暫時所知這些功能只會在Z Fold 5上出現，舊款Z Fold還不會加入，新機獨有實用功能。

Z Fold 4（左） vs Z Fold 5（右）

更亮麗的巨屏幕

新機與同上代同樣是7.6吋可摺疊式AMOLED大屏幕，但亮度由1000nits大幅提升至1750nits（peak），不單更為光亮、顏色亦更豔麗，就算猛烈陽光下都可以清晰睇到。當然新機升級至Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy，性能大幅提升。利用Geekbench 6跑分之下，CPU可取得近5400萬分，比上代提升約20%，而GPU更取得近9200分，比上代大約5500的分數，更強美40%。更配合光追技術，以及更強的Vapor Chamber散熱技術，獲取更出眾的打機體驗！

Z Fold 4的散熱設計與Z Fold 5設計比較（林勇 攝）

雖然機身更輕更纖巧，功能及性能上大幅提升，有點可惜其相機鏡頭與上代同樣，主鏡頭為廣角5000萬像素Dual Pixel及光學防震、1200萬超廣角以及1000萬遠攝鏡頭，在拍攝上雖然沒有大升級，但質素其實仍算非常出色。

+ 1

S Pen更纖薄

除了主機外，官方更為Zfold 5度身訂造S Pen亦得以進化，全新機趣設計配上最新的S Pen，比上代S Pen薄40％，插入全新設計的專用機殼上更不會突出，手感更加好。新色方面，今代新增冰川藍顏色，與黑及白基本顏色下，相信新色會更受用家歡迎。

新機利用GeekBench跑分實測，分數比上代提升不少。

總括而言，在大約1小時的上手試玩過程中，因為機身更輕巧，又不再有屏幕空隙下，令機身稍為纖薄下，大幅提升了單手摺機操作時的手感。配合更亮麗的大屏幕，以及大幅提升性能的Snapdragon 8 Gen 2處理器，相信用作打機神機亦不為過。

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