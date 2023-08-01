手機維修前保護私隱｜智能手機作為人手一部的科技產品，總有機率會出現故障，不少人會選擇找官方或坊間的手機店進行維修，但若然在事前對機內的資料處理做得不夠透徹，隨時讓有心人有機可乘、令自己的私隱被侵犯。



18歲美少女送修 iPhone、驚揭相簿被偷看 30 分鐘

維修手機時最好都是找官方店處理（圖 Apple）

日前，一名居住在廣東的 18 歲少女，自拍影片公審一家手機維修店。少女在影片中稱日前她因手機出現故障，而將手機寄放在手機店進行維修，下午 5：30 交給維修人員後，對方要求少女提供手機密碼作之後的檢測之用，少女半推半就提供後就離開了。

少女於數小時後回到手機店取回手機，在檢查手機是否已經回復正常的同時，少女又打開屏幕使用時間介面，發現於 6～7時期間，該 iPhone 的相簿被使用了31分鐘、質疑手機維修人員偷窺其隱私。

女子當場與家人質問維修人員，為何會偷看自己的相簿內容，對方回應指修理完主板後需要測試，項目中包括連續拍照，拍完照要刪除，所以有相冊的使用時間。然而這個說法並不太能站住陣腳、甚至被少女當場揭穿「那為何只有相簿使用時間，沒有相機的使用時間？」

手機維修前 6 步、免被掉包保私隱

雖然少女與維修師傅各執一詞，但由於未有找到證據指維修師傅有另外保存相片作發布或其他用途，最終少女與家人只能要求師傅簽署保證書了事，未能循刑事方式繼續追究。

但其實，在將手機送往維修之前，各位用戶可以進行以下 6 個設定／動作，以保障自己的手機零件不會被不店家掉包，亦更能保障自己的隱私。👇👇👇