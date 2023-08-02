iPhone 15 系列多次傳出將會加價，多個 Apple 分析師都預計 9 月推出的新 iPhone 將會是史上定價最高，甚至傳出一份完整的價格表。打算今年換新 iPhone 的用家，可以先參考以下價格，看看是否仍要入手。



英國Barclays銀行分析師 Tim Long 爆料，從亞洲的 Apple 供應鏈收到消息，iPhone 15 系列將會加價，iPone 15 Pro 和 15 Pro Max 會比上一代加價 100～200美元，而好消息是，iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 即預計不會加價。

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目前 iPhone 14 Pro 美國價格為 999 美元起（約$7,790），香港 iPhone 14 Pro 的價格即是 $8,599 起，按匯率計算，香港 iPhone 定價比美國貴約 $800。按以上消息的價格表推算，iPhone 15 Pro 加價後，香港定價應約在 $9,399 起；iPhone 15 Pro Max 即約在 $10,199 起。

根據 MacRumors 的分析，iPhone 15 Pro 加價的原因，與採用鈦金屬機身、升級A17芯片、升級 ƒ/1.7混合鏡頭等，令生產成本增加。

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早前有爆料分享，iPhone 15 系列將會使用新的「堆疊電池技術」，將電池元件和隔板折疊，令電池內可以放更多材料和容量，增加總電池量。同時，能令熱量較均勻分布到整個電池，延長電池壽命。雖然 iPhone 15 Pro很可能會加價，但果迷仍可期待一下新 iPhone 的電池續航力。