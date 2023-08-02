Tesla全新左軚版Model S與Model X正式進駐澳門，記者前往澳門葡京人酒店試駕新車｜Tesla最新一代Model S及Model X已經正式在澳門亮相，兩款新車將於葡京體驗中心舉行首次展出。記者就直接前往澳門試駕兩款新車，究竟兩款新車有什麼吸引之處？即睇記者實試。



這次升級的Model S與Model X都提供Plaid版本，具備超越Ludicrous的加速度。Model S Plaid從靜止到時速100公里只需2.1秒，而Model X Plaid為2.6秒，是同類最快的量產車型。另外，新車經過重新設計的Model S和Model X在外觀上更注重空氣動力學，車身線條更流暢有力，配上新設計的輪圈，大幅優化操控性及動力表現。

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2023年版Model X及Model S推出於澳門推出

記者就在官方於葡京人酒店特設的場地上實試駕Model X Long Range以及Model S Plaid，兩台新車都配備Yoke新軚盤，手感上與傳統的環型軚盤手感很不同，因為沒有上半部份，看前方屏幕因沒有阻礙而更加開揚。雖然手握習慣會有所不同，可是駕駛一會後便會覺得非常好玩。不過有另一樣東西令記者不太習慣，便是因為沒有了實體「轉檔杆」，轉換N、D、R波時需要在屏幕上操作，雖然觸控不難，但怕有時誤觸而令轉波時會有所猶疑，這方面真的需要一點時間習慣。

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於澳門葡京人酒店

接下來再試Model S Plaid及Model X Long Range的0－100km/h 加速實測，官方指Model S Plaid只需2.1s、而Model X LR就3.9s。S Plaid一踩地板油時，加速力前所未有的厲害，整個人拉扯向後，比飛機加速力更強；就算X LR時，雖然比Plaid稍弱，但推背感亦非常強，十分好玩。

Yoke握式軚盤

車廂內部設計也更科技感十足，前排座椅配備17吋觸控螢幕，亦可依用家需要調整左右傾斜。後排座椅也有觸控螢幕，讓乘客可操作車內功能，享受舒適環境。如選配的Yoke方向盤讓駕駛視野更開闊，輕鬆掌握道路。Yoke方向盤售價港幣$2,000改配。兩款最新2023年Model S及Model X售價分別由港幣$707,900及$776,900起。

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+ 7

不過，因為Tesla之前曾公布過因為簡化出車工序，因此暫不再推出右軚版Model S及X，因此香港推出新版S／X遙遙無期，想玩新車就暫時只可在國內或澳門才可。（希望未來香港會再推出吧...）