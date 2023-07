Hyundai IONIQ 6正式推出｜43萬超抵玩電動轎跑 近未來外型夠吸睛

Hyundai IONIQ 6正式推出|去年Hyundai於香港推出IONIQ 5時,以近未來的車身設計加上相宜的車價,立刻成為電動車界熱門首選。今年終於推出最新車款IONIQ 6,改以4門轎跑設計,更獲得了2023年的World Car Of The Year、World Electric Vehicle和World Car Design Of The Year三項世界車壇大獎。看看能否再度吸引各位車迷目光。



Hyundai IONIQ 6與IONIQ 5同樣的外觀設計採用了點陣式像素設計,點陣式頭尾組合燈及新增點陣式上置煞車燈,展現極具科技感的前衛風格,並以"Electrified Streamliner"理念勾勒出流線型輪廓,新車同時參考二戰時期英式戰機設計,在後擾流板側面增加了一個小翼梢,減少車身紊流與阻力,令風阻只有0.21Cd降低耗電量。

Hyundai IONIQ 6(林勇 攝)

在車廂設計方面,IONIQ 6帶來了更多儲物空間和6種雙色主題及64色互動氣氛燈,並可與車速連結,從光效中感受速度與激情,配合駕駛者每天不同的心情,並且內外都廣泛運用多款環保物料。IONIQ 6 前座標準配備了Relaxation Comfort座椅連8向調節及冷暖功能,同時一體式12.3吋觸控式綜合顯示屏及原廠Bose 8聲道高級音響系統等。

在動力方面,IONIQ 6採用了Hyundai自主研發的電動車建構平台E-GMP,配備永磁同步摩打及高壓電池組合,最大馬力輸出為326匹,最大扭力為61.7 kgm,0-100km/h加速只需5.1秒。電池容量為77.5kWh,最長續航距離高達583公里,支援最大800V特快快充系統,相容350kW直流高速充電,只需18分鐘,便可由10%至80%的電量。更為IONIQ 6加入了獨有的EV Performance tune-up功能,讓駕駛者可以度身訂造專屬智能配置,享受真正電能駕駛魂。在安全方面,IONIQ 6配備了嶄新安全及駕駛輔助系統Hyundai Smart Sense,包括:自動緊急煞車系統 (FCA)、車道偏離警示系統 (LKA)、盲點防撞輔助功能 (BCA) 、前車起步警示系統 (LVDA)、高燈輔助系統 (HBA)、後側防撞輔助系統 (RCCA)及駕駛者疲勞警示 (DAW)。并享有5年無限公里原廠保用及8年/16萬公里高壓電池原廠保用。

當然上代大受歡迎的Vehicle-to-Load技術(V2L)仍在新車上實現,車主可以利用車廂內外以230V電源為不同電器供電,即使在熄匙後,外置插座亦可提供多達3.6kW電力,彷如在「家」的感覺。

據記者所知,今次Hyundai IONIQ 6將會有少量現貨可以即時選購,想快入手的車迷就要快手把握機會了。