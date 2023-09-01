iPhone 15｜Apple 終於正式公布今年最大發布會的時間，以Wonderlust為主題的發布會將於9月13日正式舉行，預計會推出 iPhone 15、iOS 17、Apple Watch Series 9、M3 MacBook 系列等產品。另外，我們將會緊貼iPhone 15最新消息，包括推出日、售價、發布會，以及新機最新消息情報等，更有不少出機攻略。果迷已準備好換機了嗎？



iPhone 15 發布日

蘋果發布會以「Wonderlust」為主題，將於9.12（香港時間13號凌晨）舉行。分析邀請卡圖案，已幾可肯定針對iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Pro Max 新配色、新邊框物料的事前爆料全部應驗？

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iPhone 15系列價格表

目前 iPhone 14 Pro 美國價格為 999 美元起（約$7,790），香港 iPhone 14 Pro 的價格即是 $8,599 起，按匯率計算，香港 iPhone 定價比美國貴約 $800。按以上消息的價格表推算，iPhone 15 Pro 加價後，香港定價應約在 $9,399 起；iPhone 15 Pro Max 即約在 $10,199 起。

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在底價向上調整的同時，有業內人爆料指 iPhone 15 Pro Max 將會加入全新的 2TB 儲存版本，其價格將定於＄2,099 美元，同時以港幣計算已經突破＄16,000 關口，若然屬實，將會是史上最高價格的 iPhone。

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iPhone 15手機殼入手實試

就在幾日前，記者就在深圳華強北發現iPhone 15及iPhone 15 Pro Max的手機殼，而且更以名牌配件包裝，當然第一時間入手與舊iPhone實試，看看iPhone 15機身與舊機有何不同。

詳細內文👉 iPhone 15手機殼入手實試｜與舊iPhone 14機身對比有何不同

iPhone 15編織充電線升級

近日，有爆料貼出疑似 iPhone 15 USB-C 的充電線，發展材質、顏色都與以往的截然不同，而且傳出新線支援的最高充電和傳輸速度。

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阻iPhone15內地偷步 Apple出招嚴懲！

最新的流出，目前已經運抵倉庫的 iPhone 15，其機身序號都被詳細紀錄，一經網上激活即會知會 Apple 方面，而如果激活日期早於官方的發售時間，即屬違規，需要按每部 iPhone 計賠償 Apple 20 萬元人民幣。

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iPhone 15 USB Type C曝光

爆料人 Majin Bu 在 Twitter（X）中貼出，疑似 iPhone 15的 USB-C 零件相片，從中看到 Apple Logo 在機板上，同時看到「3LD3」編號的晶片。Majin Bu 估計這款晶片，是Apple 專為 USB-C 自主研發的晶片。

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史上最窄邊框手機

iPhone 15 Pro兩款機型的邊框或僅有1.55mm，打破了小米13 1.81mm 邊框的紀錄，成為史上最窄邊框的手機。如果爆料消息屬實，iPhone 15 Pro將比 Samsung Galaxy S23邊框薄約20%，以及比 iPhone 14 Pro 薄約 30%。

iPhone 15 Pro 新色

高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max，根據 9To5Mac 的爆料，將會加入「酒紅色」，傳比 iPhone 14 Pro 的暗紫色更淺一點，但在鈦金屬邊框下，這隻新的顏色都明顯有別於(PRODUCT)RED，更偏向深暗紅。

而在另一方面，又有新情報指 iPhone 15 Pro 系列在推出時將會走更低調的顏色路線，非但未必有酒紅色，連前幾代一度成為大熱的金色選擇都會被剔走，取而代之的是新的「Titan Gray（鈦金灰／泰坦灰）」，估計與傳聞中 iPhone 15 Pro 系列改用鈦金屬物料有莫大關係。

iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 傳聞顏色清單：

酒紅色、銀色、金色、太空黑、鈦金灰



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換iPhone 15賣舊機最佳時機

如果想換新機，又打算放手上部機幫補一下的話，就要留意最佳的放機時機。美國交易平台 SellCell 最新的報告中，分享了放 iPhone 的最佳時機，以及分析不同周期 2 手 iPhone 的價格走勢。

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資料來源：9To5Mac