抖音腦經專家證實｜Tiktok（抖音）、YouTube Shorts、Instagram 大量的短影片出現，令用家就算多繁忙也能在數十秒內享受影片的樂趣。可是，礙於片長所限，短影片的內容大多比較誇張，而且盡可能在極短時間內提供娛樂，華爾街日報解釋短影片的確會影響到用家大腦。



「抖音腦 」（TikTok Brain）

華爾街日報指出，短影片能有大量的觀看次數，是與大腦的多巴胺有關，大腦會受多巴胺影響，令用家想去追求更多這些碎片化的短暫刺激，因此出現「抖音腦」的問題。先不說一些不合理的「抖音挑戰」內容，令用家盲目跟風，甚至傷受到自己身體，原來光是看太多短影片也會影響注意力，以及其他身心健康問題。

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多巴胺的大量分泌，會令人更渴望愉悅的東西，包括更多短影片，因此長時間觀看具短暫性的刺激影片，只會令人越來越上癮。大腦反覆處理快速，而且有獎勵性特點的內容時，當要處埋一些比較慢節奏的內容時，就會影響處理能力和興趣。

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降低專注力

克利夫蘭診所兒童醫院的醫療主任Michael Manos指出，前額葉皮質是大腦負責決策和控制衝動的區域，但需要 25 歲才能發育完成，因此青少年很難放下手機。而大量短影片的衝擊下，令用家無需長時間保持專注，如青少年長時間觀看會習慣了短影片持續性的變化，導致降低他們控制衝動的能力和難以投入快速有滿足感的活動。

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自救方法

正如以上所說，觀看短影片難以自拔，想自救就要練習自我約束，如每日定一個固定時間不接觸科技產品。同時，可以使用 TikTok 上的螢幕使用時間管理功能，設定最長使攣時間，以防自己不停觀看。

資料來源：WSJ