FBI警告用戶手機勿亂裝試用Apps、見此8特徵證手機可能已被入侵

FBI 警告手機中毒｜智能手機作為人們生活的必須品，內裡裝載了大量敏感資料，故黑客們為了入侵手機可謂無所不用其極，近日一種新的手機入侵方法就逐漸威脅到手機用戶，連美國 FBI 都要發布緊急警告。



FBI 警告：手機用戶勿亂裝 Apps

美國聯邦調查局（FBI）針對手機騙案發布了緊急警告（圖 FBI）

日前，美國聯邦調查局（FBI）就發布了緊急警告，表示近日 FBI 注意到多宗新型詐騙，個案中有不明身份的網絡罪犯在約會和社交網絡 Apps 上聯繫受害者，並引導他們下載不同類型的 Apps。

這些惡意 Apps 可以竊取個人身份信息、金融賬戶訪問權限，甚至接管設備。有個案中就有受害人下載了一個偽裝的加密貨幣交易所，將合法的賬戶信息輸入 Apps 後，其以為是用於投資的加密貨幣資金就全數轉給罪犯。

近年香港亦出現類似的網上情緣投資騙案，罪犯同樣透過交友 Apps 等渠道獲取受害人信任

據 FBI 所講，這些 Apps 絕大多數為「測試版本」，雖然沒有指名道姓，但這大機率與 iOS 系統下的 TestFlight 試用機制有關 － 只要是經 TestFlight 發布的 Apps，都不需要經過 App Store 的嚴格審查就可以安裝到 iPhone 之上，而罪犯亦巧妙地通過使用與熱門應用相似的名稱、圖像或描述來使人誤以為其合法。

Apps 見此 8 大特徵、手機可能已被入侵？

除了不要胡亂安裝不明來源的 Apps，FBI 亦提到如果出現此 8 個特徵，即表示你已經很可能遇見惡意 Apps，其中就包括👇👇👇

- Apps 安裝後手機電池消耗速度比平常快

- Apps 安裝後手機在處理請求時變慢

- 自行安裝未經用戶授權的 Apps

- 持續彈出廣告

- 下載量高但評論少或沒有的 Apps

- 要求訪問與所宣傳功能無關的權限

- 描述內容出現拼寫或語法錯誤，或信息模糊不清

- 彈出視窗看起來像廣告、系統警告或提醒