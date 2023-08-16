電腦節2023優惠｜一年一度的香港電腦通訊節（下稱「電腦節」）又來了！今年的電腦節展覽將於 8 月 25～28日假香港灣仔會議展覽中心舉行，展商數目逾200間，佔地比去年多出超過三成約800個展位。



今年既是電腦節的 20 周年，又適逢全面開關，大會期望今屆銷售額可比去年有所增長，故亦與一眾參展商合作推出會場限定優惠，優惠力度更比過去幾年更強！

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2023香港電腦節 5 大優惠懶人包

【1】門票優惠

下載「電腦節club」APP 並成為會員後，可到優惠頁面下載購票優惠券， 進場即可減$5，即只需優惠價 $30 購票。另外今年為香港電腦通訊節的 20 周年，故就推出一日限定的購票優惠。

「01 空間」為大會指定網上售票平台

於 8 月 20 日早上 11 時正至晚上 12 時正，市民可到大會網上售票平台「01 空間」輸入優惠碼「HKCCF20」即可享優惠價 $20（原價$35）購買門券換領證。持證人士可經會場內指定通道換領門票及同時使用特快通道入場減省排隊購票及入場時間，一舉兩得，優惠只限一天。購票頁面：https://bit.ly/3qh09pa

換領流程：為確保進場過程暢順，請與同行者一同入場及到達指定通道。請預先下載「香港01 」APPAPP，按指示打開電子票上的QR Code Code，給予工作人員掃瞄以換領入場券及幸運卡。如需購買多於一張換領証，只需向左滑動便可檢視其他換領証。

【2】「我賞．你賺．人人消費」幸運卡、隨時獨得＄2000大賞

過去幾屆大受歡迎的「我賞．你賺．人人消費」幸運卡在 2023 年繼續推出，而且優惠還再向上加碼！每位購票入場人士均會獲發一張幸運卡， 面值分別為 10 元、20 元、30 元、50 元、100 元至 500 元不等之大會禮券。

為慶祝電腦節 20 周年，大會更特別加推 2000 元大會禮券兌換券，中獎幸運兒更可一人獨得４張 500 元大 會禮券，憑券可在場內於已參與計劃的攤位使用，使用數目不限。

【3】＄20 快閃搶

誠如上文提及，今年為香港電腦通訊節的 20 周年，故大會又加推一項重點活動「$20 快閃搶」。

大會將會在 4 天電腦節中，每日不定時在會場中「快閃」出現一個 QR Code，掃描後即可以搶購 20 份定價為港幣$20 元的電子產品，當中包括 Apple、Lenovo、TPLINK、acer、PHILIPS、logitech 等人氣電子產品。其中部份產品包括👇👇👇

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【4】遊客免費入場兼送＄100

今年以「Hello Hong Kong」2023 夏季展覽推介的電腦節將為旅客帶來一系列的優惠及便利措施。

旅客可直接到Hall1C 大堂遊客中心購票，不僅可以節省排隊購票入場的時間，首1000 名登記旅客更可獲贈$100 大會禮券，同時旅客亦可透過「Alipay 中國」APP 以超優惠價 $10 購買入場券。

【5】首日 300 個頭位、激安大購賞

為了吸引市民到場消費帶動人流，大會向參展商收集優惠產品，篩選具吸引性的產品，額外作出補貼，並將於展覽首日(8 月25 日）推出不同類型的震撼優惠「激安」產品供當日首300 名入場市民認購。

大會將於展覽首日(8 月25 日）早上向首300 名入場市民按序派發「號碼籌」，持籌人士必須於指定時間前於會場內消費滿港幣$200 並按「號碼籌」之時間及次序前往大會指定「排隊區」，成功登記後可選購一件心水「激安」產品。

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以下為激安產品名單👇👇👇

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