iPhone 15 將會改用 USB-C 制式，因此預計今年將有新的充電線附機提供。近日，有爆料貼出疑似 iPhone 15 USB-C 的充電線，發展材質、顏色都與以往的截然不同，而且傳出新線支援的最高充電和傳輸速度。



根據《Wccftech》報導指出，Twitter（X）@MajimBuOfficial 貼出爆料圖片，聲稱是 iPhone 15 系列的全新 USB-C 充電線，將一改以往的塑膠物料設計，採用編織材質。iPhone 官方充電線有一被用家垢病的地方，就是很容易出現破損，繼續使用甚至會出現漏電問題。傳聞中的新編織線材設計，耐用性更高，拉址也不易斷裂。

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跟機身配色？

在曝光的照片中，更發現不再是白色設計，而是流出最少有 3 種顏色，分享是粉紅、灰、黑，有機會讓用家自行拾配 iPhone 15 顏色選擇。而 iPhone 15 之前也傳過，有機會推出粉紅色，間接互相增加傳聞的可信度。

目前 iPad 和 MacBook 的充電線都已改用編織材質，而 MacBook Air 和 iMac 都有不同的充電線顏色選擇，因此今年把這個設計放到 iPhone 15 系列上也非常合理。

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充電＋傳輸速度

9To5Mac 報導指出，iPhone 15 將支援最高 35W 充電速度，比現時 iPhone 14 Pro 充電功率上限為 27W 更高。Apple 上年推出了 25W 雙 USB-C 充電器，能為當前所有 iPhone 機型全速充電，因此估計 iPhone 15 的快充上限即是 35W。同時，亦傳出新的充電線支援 40Gbps 傳輸速度，是目前最快的 USB-C 規格。

資料來源：Twitter（X）@MajimBuOfficial、9To5Mac