iPhone 15來了｜Apple發布會 iPhone 15 Pro 消息整合 新色／新物料｜蘋果發佈會以「Wonderlust」為主題，將於9.12（香港時間13號凌晨）舉行。分析邀請卡圖案，已幾可肯定針對iPhone 15 Pro 、iPhone 15 Pro Max 新配色、新邊框物料的事前爆料全部應驗？



沙粒上的腳印＝太空人登月＝鈦金屬邊框

「Wonderlust」結集了「Wonder」（驚奇）和「Lust」（渴望）兩個英文單字，代表全新iPhone 15 Pro 系列將有重大新嘗試，滿足用家的渴望、帶來驚喜。邀請卡上的蘋果logo，是由一些銀灰色的沙粒砌成，而「蘋果咬一口」位置，感覺就像美國太空人登陸月球時的腳印。

這個應驗了針對iPhone 15 Pro Max 使用了太空科技材料：鈦金屬邊框，將會成歷代最輕大芒機的爆料。由12代開始出現的 Pro Max 機種，尺寸及形狀相近，分別在邊框材質使用鋁合金、不鏽鋼，令機身重量出現約30g差異，iPhone 15 Pro Max 首度採用密度為 4.5-4.6 g/cm³ 的宇宙航天級鈦合金，比14 Pro Max 醫療級不鏽鋼（7.7-8.0g/cm³）密度低卻更堅固；重量由240g 減輕至221g。iPhone 15 Pro會瘦身成功？Pro Max有望成歷代最輕全因用上這材料

網上又預言iPhone 15 / 15 Pro 全部新機都改用動態島，M字額溜海屏將成絕響。

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銀灰色沙蘋果＝iPhone 15 Pro 系列新配色＝鈦空灰

另外，沙粒蘋果的灰銀色，亦應驗了外媒 9to5mac 爆料（原文），iPhone 15 Pro系列將取消金色，改用「Titan Gray」鈦金灰取代之，網上已經出來渲染圖，比過去的金色低調，卻又比傳統的「太空灰」搶眼。而今次轉色，目的的配合全新鈦金屬邊框的顏色，期待9.13看到真正實物！iPhone 15 Pro 推出鈦金灰取消金色，將成今年主打新色｜情報整合

有傳 iPhone 15 Pro 將推出新顏色「鈦金灰」取代金色（9to5mac 網頁截圖）

iPhone 15／ iPhone 15 Pro 9大新色總整理

整合各網媒傳聞：來看看今年iPhone 15 系列的9大新色：入門級iPhone 15和iPhone 15 Plus 的配色將由鮮明轉為淡色系，包括：黑色、綠色、藍色、黃色、粉紅色，白色將會消失。

而高階機 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max「酒紅色」是流料，正式4色為：太空黑、銀色、藍色以及全新的Titan Gray「鈦金灰」（又有人稱為：泰坦灰）

USB-C 取代 Lightning 充電口／送原裝編織面USB-C充電線

因應歐盟國要求，iPhone 15 代開始將改用USB-C 取代 Lightning 充電口，不過有傳Apple將利用晶片去控制不同型號iPhone的充電／傳輸資料速度，為原裝充電線保留更強競爭力，更有傳Tim Cook 會大破慳囊，安排今代iPhone 15 附送與主機配色相同的原裝編織面USB-C充電線：iPhone 15充電線升級｜編織設計唔再怕爛線 跟iPhone顏色送線

全新6倍變焦潛望鏡

iPhone 15系列將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS，具8K錄影跟120fps拍片能力，感光能力、照片細膩度都有升級。iPhone 15 Pro Max還傳會改用潛望鏡6倍變焦鏡頭，機背鏡頭模組不會再凸起。

iPhone 15系列將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS以及6倍變焦潛望鏡鏡頭。

iPhone 15 新按鈕功能曝光

再「吹大啲」，蘋果上的「腳印」如代表太空人登月，那句經典的感想「人類一小步、人類一大步」亦可推演成，iPhone 15將「勇敢」地推翻了iPhone 誕生以來雷打不動的設計，「實體靜音鍵」將改為「多功能動作按鈕」，而「＋／－音量鍵」就改為一體成型。iOS 17 最新測試版Beta 7 當中新增的「新觸覺回饋模式」，能夠預視這些新按鍵的用途：iPhone 15新按鈕功能曝光｜iOS 17測試版透露iPhone 15操作新功能

👉 iPhone 15改USB-C制式但冇變快 傳只有USB2.0速度 充電效能公開

價格預測｜貴機將會更貴

Phone 15使用了全新A17仿生晶片，採用台積電高端3nm製程令代工價錢上漲，iPhone 15系列生產成本將較14增加12%，iPhone 15 Pro 生產成本更貴了20%，這會反映在定價中，令iPhone 15系列全線加價。估計iPhone 15 售價有可能由＄6899加至＄8299，Pro系列由＄8599 調整至$9,399 ，Pro Max 將售$10,199。

iPhone 15 值得出機？還是買iPhone 14好｜兩代性能比較一文看清