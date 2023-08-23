iPhone 15 Ultra曝光！配10倍光學變焦相機｜iPhone 15如無意外即將9月面世，以往Apple慣例都會同時推出4款手機，包括iPhone 15、15 Max、15 Pro及15 Pro Max，不過最近有消息指，將會改名方法，Pro Max將會改為Ultra命名，而且機能亦會有更大幅提升。



iPhone 15系列將在9月推出，正式公布前最新消息指，今年Pro將會改名為Ultra，Pro Max將成為歷史。今次消息的來源正是來自外國傳媒AppleInsider記者Andrew O'Hara，他指出有多個來源消息指今年iPhone 15 Ultra會正式取代Pro Max，與現時Apple Silicon晶片的命名方法相同。

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而且iPhone 15 Ultra的手機性能亦會比其他款式高得多，如換上10倍潛望式光學變焦鏡頭、鈦金屬機身以及3nm製程的A17 Bionic處理器等。另外，電池容量亦會比Pro版本更大，相信理當然地新機的續航力亦會更長。

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消息來源：X@Andrew_OSU