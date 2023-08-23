近日 Dcard 討論區有網民指出，有一款台灣知名品牌 MOZTECH 墨子科技出的行動電源（即港人俗稱的「尿袋」）發生爆炸事件，更令事主多處燒傷，因此發文表示擔心行動電源的安全問題。

沒想到討論區內有聲稱肇事品牌的創辦人回覆：「此案件為個案發生（個別事件）」，引起其他網民不滿，並揭發使用該行動電源時發生過安全問題。



根據 Dcard 文章的圖片，一名用家在 2022 年 12 月購買肇事的「MOZTECH 萬能充Pro多功能行動電源」，日常使用時並沒有異樣，因此更推薦很多朋友使用。可是，近日在叉電期間，行動電源突然爆炸，令該用家身上有多處燒傷，幸好當時男朋友及男友父親及時幫忙滅火，否則後果難以想像。

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疑似創辦人回覆

該貼文在 Dcard 上引起熱議，更有網民聲稱自己是 MOZTECH 之品牌創辦人，指已與該用家取得聯繫，並道歉及解釋：「因該用戶目前人在海外，我們已安排班機，周三前往了解情況，待取得問題商後進行肇事分析報告，才能夠釐清真正的肇事原因；販售至今截止至目前為止，此案件為個案發生」。

有網民看到以上回覆後，就認為有可能是因海外電壓不同，才令行動電源出現爆炸問題。可是，又有網民反映，事件是在金門發生，沒有電壓不同的問題，而且爆炸前是把行動電源放著充電，沒有使用拖板，以及爆炸後插座部分是完整的，因此認為爆炸原因是行動電源內部起火所致。

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網民不滿聲明回覆

MOZTECH 隨後也發出官方聲明稿，提到是「個別事件」，然而此文一出卻引起網民大感不滿。Dcard 有其他 MOZTECH 電源的用戶發聲，同一品牌出品此前就傳出過燒焦意外，更有網民貼出現時使用的行動電源，也有發脹情況，因此質疑該行動電源的安全性，以及不認同是個別事件。

同時，網民揭有不少網紅推介這款行動電源，對 MOZTECH 出品品質大表質疑：「聰明人都知道用網紅團購就是在割韭菜」。

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資料來源：Dcard