陳奕迅澳門演唱會2023加場購票攻略｜金光票務+售價+座位表，附連結｜年初陳奕迅於香港舉行演唱會盛況空前，不單場場爆滿，而且所有門券都瞬間售罄，魅力不減。終於再次來到澳門舉行演唱會，於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行，早前公售不消一會就已經被搶購一空，現在決定9月20日（二）再次加場公售。今次記者分享多個成功搶飛攻略，好讓各位fans們能成功搶購。



（9月20日更新座位表及直購連結）

今次《陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站》將會於10月13-15日、10月20-22日，再加場27－29／10演出合共9場，於「澳門威尼斯人金光綜藝館」舉行，而且更公布了將於9月20日（二）中午12時於金光票務公開發售加場門券。早前記者成功優先搶購不同演唱會門票，究竟如何入會搶先購票？如何在優先售提升搶飛機會？其實如果能夠學懂以下多個技巧，可提升搶飛機會。

9月20日中午12時 金光票務 公售連結：按此連結、連結2、連結3

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 加場 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站》門券價錢等資訊，座位為MOP／HKD $1780、$1380、$980以及$580。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 加場公開發售資訊

《陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站》公售將在9月20日 中午12時起發售，於金光票務平台上發售。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 加場 公售方法

加場公售就是9月20日中午12時起開售，金光票務發售門票。

👇金光票務購票流程參考👇（以早前李克勤演唱會作示範）

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陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 座位表

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 加場 售購買詳情？ 將在9月20日中午12時開始，購買連結及心得 陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 何時舉行？ 陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 將會於2023年10月13-15日 & 10月20-22日 & 10月27-29日(星期五至星期日)舉行。 陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 於哪個場地舉行？ 澳門威尼斯人 金光綜藝館 陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 門券詳情？ 門票價格 $1780、$1380、$980以及$580。

陳奕迅Fear and Dreams 世界巡迴演唱會 - 澳門站 ｜5大搶購心得

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功購票，當然開多幾個browser有著數，可是系統識得detect重複開啟頁面而停止refresh，因此建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，加上各瀏覽器的「私隱模式」broswer，合共可開6個頁面同時嘗試登入。

同一時間多開broswer來搶入閘買飛

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如12點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧6｜請準備AE／銀聯信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE或銀聯會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。另外有時VISA等信用卡系統因為繁忙的關係而令交易失敗，此時銀聯卡或可成為救命方式，因為與VISA等系統完全不同，減低失敗風險。