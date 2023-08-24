iPhone充電禁忌｜每日都要為 iPhone 叉電，特別是睡覺前很多人都會放在床邊叉電，好讓邊叉邊用手機。Apple 官網使用手冊中，警告如沒有依安全指示充電，有機會導致火災、觸電，而且不能在 3 個地方充電。



切忌過熱

電池應避免過熱，以及放在熱源接面。充電時，電池在正常情況下也會輕微升溫。Apple 官網指出，身體如長時間接觸有熱度的表面，可能會令身體不適或受傷。因此，當 iPhone 叉電時，避免放在毯子、枕頭或是身體下方，除了會令身體造成不適外，更有機會令電池過熱引致短路起火。

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勿犯4大充電禁忌👇

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揀啱充電設備

Apple 建議充電時使用「Made for iPhone」（原廠）或其他符合適用國際規定和安全性標準的 USB 線或電源轉接器。當用家使用受損的連接線或充電器，或在潮溼情況下進行充電，有機會產生漏電情況，或短路導致火災。

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在使用 iPhone、充電線、電源轉接器和任何無線充電器時，都應該在通風的環境下進行。而無線充電時，亦要移除金屬保護殼，以及不應在無線充電器上放置金屬異物，以免干擾充電和令其發熱。

資料來源：Apple官網

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