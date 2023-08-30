Apple 發布會的邀請函終於發出，一如傳聞所料，將在 9 月 12 日（香港時間：9 月 13 日凌晨 1 點）舉行。今年秋季發布會主題為「Wonderlust」，除了 iPhone 15 系列外，還有 4 大焦點新品值得果迷關注。



iPhone 15系列

Apple 發布會的重點當然是 iPhone 15 系列，從今年發布會的 LOGO 看到，先前傳聞改用鈦金屬邊框、新加入「Titan Gray」顏色、歷代最輕 Pro Max 等消息間接被引證。而入門級 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 配色將改為淺色系，包括：綠色、藍色、黃色、粉紅色、黑色。

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另外，傳聞指出 iPhone 15 系列將全使用動態島和改用 USB-C 制式，甚至已流出新的 USB-C 充電線將改為編織設計，解決以往 iPhone 充電線易爛的問題。同時，從流出的 iPhone 15 模型機和手機殼看來，靜音掣將被新的實體按鈕取代，據消息指新按鈕支援多種操作，包括開關靜音、開關電筒、呼叫 Siri等。

可是，對用家來說有一個壞消息，就是 iPhone 15 Pro 系列兩款機，將有機會加價，幅度在 100～200 美元之間，iPhone 15 Pro Max 1TB 或成 Apple 歷史上，最貴的一款 iPhone。

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Apple Watch Series 9

Apple Watch 兩款錶型也預計在 Apple 發布會中有新品推出：Apple Watch Series 9 機身設計將不會有太大改動，主要升級 S9 晶片，與 A15 晶片使用相同的技術，預計為 Apple Watch 加強 40～50% 性能，提升電池續航力達 18 小時以上。亦有傳聞指，Series 9 將推出粉紅色機身，以及推出新的織物材質錶帶。

Apple Watch Series 9 傳推出粉紅色

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 2 有傳推出黑鈦金屬顏色，同樣升級搭載 S9 晶片，提升 Apple Watch Ultra 2 的性能和電池續航力，以及減輕手錶重量。

Apple Watch Ultra 2 傳推出黑鈦金屬色

iOS 17、iPadOS 17、新OS系統

配合 iPhone 15 推出，新 OS 系統也會在 9 月 13 日發布，以及在新機發售時上架，包括 iOS 17、iPadOS 17、watchOS 10、macOS Sonoma、tvOS 17等。iOS 17 將有大量新功能，如Live Voicemail、NFC 交換連絡人、NameDrop、Standby Mode 等，科技玩物記者也率先試玩了 iOS 17 新功能：

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USB-C版AirPods Pro 2

著名 Apple 分析師郭明錤預測，Apple 發布會將會推出 USB-C 版 AirPods Pro 2， 以配合歐盟對充電制式的規範。另外，有傳 Apple 正為 AirPods 加入測試聽力、體溫的功能，甚至可以追蹤女性月經周期，幫助生育計埋，以及用體溫分析用家是否發燒，或患有其他疾病。