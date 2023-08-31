iPhone 15 Pro Max 售價曝光／4大難題令貨源短缺必炒｜iPhone 15 系列產品將在9月12日蘋果發表會亮相，iPhone 15 Pro Max 售價爆光、將會刷新最貴iPhone紀錄；而且Apple產品神級分析師郭明錤爆料iPhone 15 Pro Max 生產遇4大問題，多種因素導致此機早期供貨量緊張，加上全新鈦合金物料機身非常吸引，供不應求勢必短線熱炒，不知先達到時回收價會升到幾多錢？



iPhone 15 Pro Max 面臨4大生產難題

蘋果 iPhone 15 系列智能手機，將使用台積電3奈米製程的A17核心、本身造價貴令機價上升，另外郭明錤指出 iPhone 15系列有很多新嘗試，Apple的各大組件供應商都面臨新挑戰，當中使用最多新技術的iPhone 15 Pro Max 更面臨4大生產難題

郭明錤指出，iPhone 15 Pro Max 包含最多新技術、新組件，也是最遲定案生產的，所以早期產量很可能落後於iPhone 15／15 Plus／15 Pro，換言之預售時可能供應緊張、出貨日期遇遠。

1）新型堆疊式CMOS 影像感光元件供應量不足



2）鈦合金邊框加工難度高



3）電池遇熱膨脹問題



4）縮窄螢幕邊框令可靠性下降



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iPhone 15 Pro Max創新高

網上傳聞 iPhone 15 定價由 799 美元起（約 $6,269港元）、 iPhone 15 Plus 由899 美元起（約 $7,054 港元），而iPhone 15 Pro就因鈦合金及新製程A17核心等因素大幅加價，定價由iPhone 14 Pro 由1,099 美元起（約 $8,623 港元），而iPhone 14 Pro Max 甚至加價 200 USD，升至 1,299 美元起（約 10,189 港元），刷新最貴iPhone紀錄。

如果你想盡快有一部iPhone 15 Pro Max在手打卡威威，就祝你好運希望搶到，否則可能要食炒價。



iPhone 14 發布會圖片

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