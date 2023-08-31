近日台灣高雄一民居內，疑似因拖板短路，令周遭的紙箱起火，幸好當地消防到場撲救後，沒人受傷。很多人家中都會使用拖板，方便同一時間為多個電器供電，不過又有多少人會留意拖板的安全使用方法呢？即使拖板提供多個插頭，但其實插滿的話潛在一定風險，更要小心高功率家電使用拖板的問題。



拖板可以插幾多電器？

拖板一般都提供3~6個插頭，甚至更多，但也不等於可以全部使用。由於拖板只是入牆 13A 插頭的延伸，因此，拖板最大的承受上限也約是 13A，超出上限有機會導致機件負荷過重，發生過熱起火的危險。

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13A可能有很多用家都不太清楚即可以為多少電器供電，其實最大功率的計算是：13A x 220V＝2,860W，即插在拖板上的電器，加起來功率最多只能是 2,860W，當然這只是理由上的安全範圍，想盡大可能避免拖板超出負荷導致短路，就應該使用比 2,860W 更低的總電器功率。

7大高功率電器

知道拖板應承受的最大功率後，就要了解每件電器的使用功率。如電唔能即時產生熱能的話，大多是高功率電器，動輒消耗功率也超高 1,000W，因此不建議把高功率電器插在拖板上使用。

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高功率電器：



1）冷氣機 900W

2）微波爐 1200W

3）乾衣機 1200W

4）氣炸鍋 1000～1500W

5）電飯煲 800W

6）電磁爐 1200W

7）電暖爐 700W

