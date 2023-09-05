《海賊王》卓洛特訓方法違反人體力學？健身KOL實測動漫特訓法｜特訓是日本動漫特有情節，比如《One Piece》幾位主角在「兩年後」再集合前，一眾主角藉修行、練習，從而增強能力、打敗強敵。但漫畫角色超誇張的特訓方法，放到現實又是否可行呢？外國 YouTuber@calimove 參考《龍珠》、《海賊王》、《一拳超人》、《刃牙》等作品，實際試試當中訓練方法，看看這些訓練難度如何，有那些甚至不可能做到。



埼玉訓練難度值低、重點是持之以恆

Calimove 把動漫角色的訓練分為 5 個難度：簡單、中等、困難、非常困難、不可能做到。簡單類別中，即比較像是一些伸展運動，如埼玉老師和炭治郎做的深蹲。如這動作都覺得有困難，可能是經常久坐導致。即使是看似簡單的訓練，埼玉長久堅持下去而變成無敵（我禿了也變強了），現實中雖不能令大家變得無敵，不過能有效改善關節靈活度。

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《龍珠》悟空的龜波氣功、舞空術與現實完全脫離，不過他的訓練就比較貼地，單手掌上壓、倒立掌上壓，在專業人員從旁協助下也能完成；至於而《刃牙》主角范馬刃牙的訓練法性質上與悟空相似但難度更高，Calimove 實試後發現經訓練後也有可能實現，但就對力量和平衡力有很高要求，普通人不要一起興起草率嘗試。

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《海賊王》卓洛、《烙印戰士》格斯｜刀劍特訓常人難做到

來到不可能做到的部分，近日大熱的真人版《海賊王》角色-卓洛（索隆/Zoro），經常會在船上練習揮劍，但訓練時手塊的是單邊有多個大鐵餅的槓鈴， Calimove 用沒有加鐵餅的槓鈴實試後，也無奈投降，指根本不可能做到。同時，亦舉出《烙印戰士》格斯重達 130KG 的巨劍，一般人應該也沒法舉起來。而卓洛另一個不可能做到的訓練，充是一指倒立掌上壓，就算經專業訓練的人嘗試，單人倒立掌上壓而時極限，而且需要輔助，可見卓洛在訓練上多刻苦。

資料來源：YouTube@calimove