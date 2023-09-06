iPhone15 ProMax關鍵新功能生產進度落後、上市時間或要推遲1個月

撰文：蔡浩騰
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iPhone 15 上市延遲｜還有一個星期 Apple 就會舉行「Wonderlust」新品發布會，其時 iPhone 15 系列將會如期登場，並有很大機會在 9 月 22 日正式上市。
在 iPhone 15 系列當中，最搶手的當然是功能最強的 iPhone 15 Pro Max，然而最近卻連環傳出不利消息，指 iPhone 15 Pro Max 的出貨時間或會有所延遲。

iPhone 15 Pro Max 出貨遲竟然與 Sony 有關？

在 iPhone 15 系列當中，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 這兩個型號作為系列中的高階機種，網傳 iPhone 15 Pro Max 更將是 iPhone 系列首次搭載潛望式遠攝鏡頭的機種，在拍攝能力上可望有莫大提升；然而就是這個更先進的鏡頭，有傳就嚴重影響 iPhone 15 Pro Max 的出貨進度。

據此前情報指，iPhone 15 Pro Max 用的是 Sony 特製的 4800 萬像素 CMOS（圖 Wccftech）

根據 Twitter 爆料人 @Tech_Reve 透露的最新消息，iPhone 15 Pro Max 鏡頭感光元件的主要供應商 Sony，在生產上遇到「嚴重」問題，令 iPhone 15 Pro Max 的出貨日期可能會延遲大約 4 個星期，亦即是近 1 個月的時間。

蘋果iPhone 15全系訂購數量可能減少　Pro機型單月只有8000萬部

有型號遲到已非首次、15 Pro Max 炒價或因而升高？

其實 iPhone 系列中有型號因生產線方面的問題而延遲出貨已非首次，最近的一次就是上年首次登場的 iPhone 14 Plus，然而今次的缺貨／遲出貨型號卻是更多人翘首以待的 Pro Max 型號，其出貨量少、或是延遲出貨的情況，就可能令本身已經暗地熾熱的炒市再加上幾分熱度。

炒家預計每部 iPhone 15 Pro Max 最多可賺 3000 人民幣，「後市」或有升勢（圖 微博）

此前就有內地炒家預估 iPhone 15 Pro Max 必定有溢價，每部最多可賺 3000 人民幣，如今出貨延遲的消息一再傳出，未知炒賣估價會否進一步調升？

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