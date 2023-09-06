iPhone 15 上市延遲｜還有一個星期 Apple 就會舉行「Wonderlust」新品發布會，其時 iPhone 15 系列將會如期登場，並有很大機會在 9 月 22 日正式上市。

在 iPhone 15 系列當中，最搶手的當然是功能最強的 iPhone 15 Pro Max，然而最近卻連環傳出不利消息，指 iPhone 15 Pro Max 的出貨時間或會有所延遲。



iPhone 15 Pro Max 出貨遲竟然與 Sony 有關？

在 iPhone 15 系列當中，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 這兩個型號作為系列中的高階機種，網傳 iPhone 15 Pro Max 更將是 iPhone 系列首次搭載潛望式遠攝鏡頭的機種，在拍攝能力上可望有莫大提升；然而就是這個更先進的鏡頭，有傳就嚴重影響 iPhone 15 Pro Max 的出貨進度。

據此前情報指，iPhone 15 Pro Max 用的是 Sony 特製的 4800 萬像素 CMOS（圖 Wccftech）

根據 Twitter 爆料人 @Tech_Reve 透露的最新消息，iPhone 15 Pro Max 鏡頭感光元件的主要供應商 Sony，在生產上遇到「嚴重」問題，令 iPhone 15 Pro Max 的出貨日期可能會延遲大約 4 個星期，亦即是近 1 個月的時間。

有型號遲到已非首次、15 Pro Max 炒價或因而升高？

其實 iPhone 系列中有型號因生產線方面的問題而延遲出貨已非首次，最近的一次就是上年首次登場的 iPhone 14 Plus，然而今次的缺貨／遲出貨型號卻是更多人翘首以待的 Pro Max 型號，其出貨量少、或是延遲出貨的情況，就可能令本身已經暗地熾熱的炒市再加上幾分熱度。

炒家預計每部 iPhone 15 Pro Max 最多可賺 3000 人民幣，「後市」或有升勢（圖 微博）

此前就有內地炒家預估 iPhone 15 Pro Max 必定有溢價，每部最多可賺 3000 人民幣，如今出貨延遲的消息一再傳出，未知炒賣估價會否進一步調升？