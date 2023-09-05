蘋果iPhone 15全系訂購數量可能減少 Pro機型單月只有8000萬部
撰文：中關村在線
出版：更新：
據DigiTimes報道，蘋果公司預計2023年下半年全球智能手機市場將呈現疲軟態勢，因此訂購的iPhone 15數量可能會減少。
iPhone 15的供應鏈正在為秋季發布做準備，但產量可能不會像2022年那樣高。智能手機廠商正在降低對產品需求的預期，並減少了2023年下半年的生產水平，這也適用於蘋果和其iPhone系列新機。
+12
據報道，蘋果公司8月份為2023年下半年的iPhone 15系列訂購了8000萬至9000萬部智能手機，比2022年8月份為2022年下半年的iPhone 14訂購的9000萬至1億部要低。
在iPhone 15系列中，iPhone 15 Pro Max佔據了最大的訂單份額，其次是iPhone 15 Pro，然後是iPhone 15，最後是iPhone 15 Plus。 據稱，蘋果公司還在其組裝合作伙伴之間調整了iPhone 15系列的訂單，雖然富士康獲得的Pro機型訂單總體減少了，但其生產的iPhone 15標準機型將增加。
分析師Luke Lin表示，iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格可能不會有太大變化，但Pro機型可能會因為其一些升級而漲價。這些升級包括將機身從不鏽鋼改為鈦合金，以及Pro Max機型搭載潛望鏡鏡頭。
延伸閲讀：iPhone 15推出後要第一時間買？發布時要看清這三件事
+41
抱怨iPhone電池健康度用不到一年暴跌 1個致命習慣可能是關鍵iPhone 15 Pro會瘦身成功？Pro Max有望成歷代最輕全因用上這材料蘋果悄悄上架粉紅色降噪耳機 果粉預測：為iPhone 15新色預熱iPhone 15 Pro有超級快充？數據線曝光：支援USB4 Gen2、功率150W傳iPhone 15要分批開賣？相機傳感器未準備好：Pro Max延到這時候手機取消儲存卡的3大原因 iPhone從未支援儲存卡只因為......調查報告預測Apple將再獲成功 iPhone 15成為全球手機出貨量第一
【本文獲「中關村在線」授權轉載。】