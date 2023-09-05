蘋果iPhone 15全系訂購數量可能減少　Pro機型單月只有8000萬部

據DigiTimes報道，蘋果公司預計2023年下半年全球智能手機市場將呈現疲軟態勢，因此訂購的iPhone 15數量可能會減少。



iPhone 15的供應鏈正在為秋季發布做準備，但產量可能不會像2022年那樣高。智能手機廠商正在降低對產品需求的預期，並減少了2023年下半年的生產水平，這也適用於蘋果和其iPhone系列新機。

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據報道，蘋果公司8月份為2023年下半年的iPhone 15系列訂購了8000萬至9000萬部智能手機，比2022年8月份為2022年下半年的iPhone 14訂購的9000萬至1億部要低。

在iPhone 15系列中，iPhone 15 Pro Max佔據了最大的訂單份額，其次是iPhone 15 Pro，然後是iPhone 15，最後是iPhone 15 Plus。 據稱，蘋果公司還在其組裝合作伙伴之間調整了iPhone 15系列的訂單，雖然富士康獲得的Pro機型訂單總體減少了，但其生產的iPhone 15標準機型將增加。

分析師Luke Lin表示，iPhone 15和iPhone 15 Plus的價格可能不會有太大變化，但Pro機型可能會因為其一些升級而漲價。這些升級包括將機身從不鏽鋼改為鈦合金，以及Pro Max機型搭載潛望鏡鏡頭。

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