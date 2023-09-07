八達通詐騙電郵、以「退款」為由呃用戶個人資料｜每日都有不知名電話打來，大家都會提防電話騙案，近日再有新型騙案出現，令人防不勝防。八達通公司早前在官網發出新早稿，提醒市民提高警覺，因有不法之徒偽冒八達通公司發出電郵，騙取市民的個人資料。



「一千蚊八達通退款等你拎」偷心你就輸了

八達通公司分享，有不法之徒假冒該公司身份，廣發虛假電郵，內容為通知「退款」事宜，如想收到過千元的「八達通退款」，就要在 48 小時內點擊一連結，並要求輸入個人資料以確保能收到「退款」。

WhatsApp新騎劫騙案｜一按鈕即中伏 全通訊錄遭殃、假冒身份呃錢

想避免中招，就要小心以下未經八達通公司授權電郵的寄件者名單：

xksiki@uniwa[.]gr

admin@careerride[.]com

peterr@serenityoakswellness[.]com



以及未經授權之網站：

hxxps://texasboomelite[.]com/g/cn

hxxps://quitosaludable[.]gob[.]ec/oct_en.html

hxxp://www[.]monre[.]gov[.]la/media/oen/

hxxps://www[.]pamainfissi[.]com/soft/cn/

hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_cn

hxxps://kipa[.]kebbistate[.]gov[.]ng/octopus_refund/banks/bank_en



其實只要細心留意，就能發現這些虛假電郵和網站的破綻，包括英文地址串錯字、網域名中出現「cn」、「亂碼」等。八達通公司指出，如市民對任何載有連結或要求輸入個人資料的電郵或短訊有懷疑，可以致電 2266 2222 與八達通公司聯絡了解。

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「防騙視伏器」Search詐騙／網絡陷阱

守網者分享，在付款前可以先到「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話，評估風險。

守網者就曾教路，未對可疑的連結可利用「防騙視伏器」，輸入賣家店名、網址、電話等資料，幫你分析搜尋結果的安全風險。對於一些不知名平台要求輸入個人資料、支付方法，就要更小心網站的可信程度。

資料來源：八達通