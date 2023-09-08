黑雨｜天文台由昨晚11時05分發出黑色暴雨警告信號至今仍然生效，不論是降雨量，還是黑色暴雨警告信號生效時間，都打破了記錄。可是在百年一遇的大雨前，網民就對天文台掛黑雨的安排略為不滿，認為「完全無預警」，甚至衝入天文台 Facebook 批評信號太遲發出。



天文台昨晚於 9 時 50 分發出紅雨警告信號後，到 11 時 05 分隨即改發黑雨警告信號，由於暴雨來得突然，很多市民都沒來得及提前準備，至使在黑雨下並未提早回家、安排車輛停泊、防水浸應對等。

因此，有很多網民在天文台 Facebook 中，批評紅雨、黑雨警告信號發出的時間太遲，質疑：「完全無預警」、「可唔可以提早公佈及安排」、「建議檢討一下紅雨及黑雨機制」、「唔預告依家先講有咩用？」等。可是，亦有網民幫天文台抱不平，指其實暴雨是難以預測，雖能估計將會暴雨，但實際影響範圍、總雨量都較難預測。同時，有網民指在晚上 8 點，天文台 App 有預報，在未來2~3小時全港會有大雨，並非「完全無預警」。

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「Windy」預測未來降雨量

如果大家想參考天文台以外其他天氣App的預測，「Windy」亦是不錯的選擇。涵蓋全球各地逾 2 萬個氣象站的氣象數據，在 Windy App 上，用家可以用看到香港各區的降雨量，同時能調校下方的時間軸，了解未來 6 日的降雨預測。而且預測能細緻到每 3 小時一次，更方便用家根據天氣安排活動。

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「香港天氣觀測站」快速了解即時和分區雨量

由於天文台網站有大量的相片、影片要讀取，惡劣天氣有大量市民湧入網站時，經常都要讀取一段時間才能看到資訊。而由民辦的「香港天氣觀測站」，網站設計較簡潔，能讓市民快速了解天氣資訊。在「香港天氣」>「雨量」中，能清楚了解過去一小時香港各區的最低、最高雨量。

「AccuWeather」睇降雨持續時間

「AccuWeather」擁有先進的預報模型，可以預測每小時降雨機率，亦能透過 Forecast Eye Path，對來自2500萬個天氣預報的數據，進行分析比較。AccuWeather Minutecast 功能更能預測降雨將至少持續到什麼時候。

資料來源：香港天文台Facebook