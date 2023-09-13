iPhone 15、iPhone 15 Plus｜Apple發布會剛公布了 iPhone 15 系列兩款新機 - iPhone 15、iPhone 15 Plus，升級支援上代 Pro 機才有的動態島，相機、螢幕、晶片效能亦全面升級。正考慮要否入手 iPhone 15？以下 5 大新機焦點一定要知：



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1）支援動態島

iPhone 15、iPhone 15 Plus 都配備動態島功能，即意味 iPhone 15 全系列型號都沒有「M字額」設計。用家能在較便宜的 iPhone 15 中，亦能體驗動態島互動方式，如輕鬆控制音樂播放、睇體育賽果和機票等實時資訊。

記者現場試玩 iPhone 15、15 Plus（林勇 攝）

iPhone 15、15 Plus 配備超級 Retina XDR 螢幕，最高 HDR 亮度可達 1600 尼特，在猛烈陽光下，最高户外亮度高達 2000 尼特，是 iPhone 14 的兩倍。

外觀方面，首次將色彩注入玻璃機背，備有粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色，5隻顏色選擇。鋁金屬機身的全新弧形邊框有來更佳手能，而玻璃機背亦以以納米級晶體微粒打磨，形成具紋理的啞面。

2）A16仿生晶片

iPhone 15、15 Plus 使用 A16 仿生晶片，4 個節能核心的 6 核 CPU 提供更快效能，同時減低耗電，能提供全日的電池續航力。5核心 GPU 亦配備 50% 更高的記憶體頻寬，16核心神經網絡引擎，每秒可處理近 17 萬億項操作，不論是打機還是睇片，圖像處理都更流暢。

3）升級鏡頭

iPhone 15、15 Plus 繼續採雙鏡頭設計，4800 萬像素的主相機，提供4 倍光學變焦範圍，並以 100% Focus Pixels 快速對焦。同時，iPhone 15是雙鏡頭 iPhone 中，首款支援三個不同光學變焦距離：0.5 倍、1 倍和 2 倍。另外，夜間模式亦升級帶來更銳利細節與更鮮艷色彩，提升晚間拍照體驗。

4）新人像模式

與 iPhone 15 Pro 一樣，加入新一代人像模式，現在無需要手動切換人像模式，用家只要點擊螢幕對焦，或在相片中偵測到有人或貓狗，iPhone 就能自動記錄景深資訊，可以在「相片」App中，重新調整相片的焦點，拍攝更加靈活。

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5）USB-C、提升Find-My功能

正如傳聞已預測，iPhone 15改用 USB-C 制式，而且可以為AirPods 或 Apple Watch 充電。同時，配備第 2 代超寬頻晶片，可以使用「精確尋找」功能，透過 iPhone 15 找到被分享位置的裝置。iPhone 15 亦提升通話質素，使用「語音隔離」時，就算在嘈吵的環境也能清晰想到彼此聲音。

iPhone 15/15 Plus售價

iPhone 15、15 Plus 售價分別為 $6,899 起、$7,699 起，容量選擇為128GB、256GB、512GB。

iPhone 15/15 Plus推出日期

用家可在 9 月 15 日 (星期五) 晚上 8 時起預訂，並在 9 月 22 日（星期五）起開始發售。

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