iPhone 15/15 Plus｜香港價錢、顏色、發售日期｜5大必買理由
iPhone 15、iPhone 15 Plus｜Apple發布會剛公布了 iPhone 15 系列兩款新機 - iPhone 15、iPhone 15 Plus，升級支援上代 Pro 機才有的動態島，相機、螢幕、晶片效能亦全面升級。正考慮要否入手 iPhone 15？以下 5 大新機焦點一定要知：
Apple 發布會相關內容：
👉iPhone 15 Pro／Pro Max｜新動作按鈕！4大必買理由｜Apple發佈會
👉Apple Watch Series 9、Ultra 2｜新手勢操作超實用！5大升級焦點
👉iPhone15發布會懶人包｜即場試玩Pro機超強鈦金機身 仲有新Watch
👉iPhone15系列新機現場實試！Pro機鈦金屬機身、動作鍵升級最有感
Apple iPhone 15即場上手試玩 同場加映Apple Watch 9、Ultra 2
1）支援動態島
iPhone 15、iPhone 15 Plus 都配備動態島功能，即意味 iPhone 15 全系列型號都沒有「M字額」設計。用家能在較便宜的 iPhone 15 中，亦能體驗動態島互動方式，如輕鬆控制音樂播放、睇體育賽果和機票等實時資訊。
iPhone 15、15 Plus 配備超級 Retina XDR 螢幕，最高 HDR 亮度可達 1600 尼特，在猛烈陽光下，最高户外亮度高達 2000 尼特，是 iPhone 14 的兩倍。
外觀方面，首次將色彩注入玻璃機背，備有粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色，5隻顏色選擇。鋁金屬機身的全新弧形邊框有來更佳手能，而玻璃機背亦以以納米級晶體微粒打磨，形成具紋理的啞面。
2）A16仿生晶片
iPhone 15、15 Plus 使用 A16 仿生晶片，4 個節能核心的 6 核 CPU 提供更快效能，同時減低耗電，能提供全日的電池續航力。5核心 GPU 亦配備 50% 更高的記憶體頻寬，16核心神經網絡引擎，每秒可處理近 17 萬億項操作，不論是打機還是睇片，圖像處理都更流暢。
3）升級鏡頭
iPhone 15、15 Plus 繼續採雙鏡頭設計，4800 萬像素的主相機，提供4 倍光學變焦範圍，並以 100% Focus Pixels 快速對焦。同時，iPhone 15是雙鏡頭 iPhone 中，首款支援三個不同光學變焦距離：0.5 倍、1 倍和 2 倍。另外，夜間模式亦升級帶來更銳利細節與更鮮艷色彩，提升晚間拍照體驗。
4）新人像模式
與 iPhone 15 Pro 一樣，加入新一代人像模式，現在無需要手動切換人像模式，用家只要點擊螢幕對焦，或在相片中偵測到有人或貓狗，iPhone 就能自動記錄景深資訊，可以在「相片」App中，重新調整相片的焦點，拍攝更加靈活。
5）USB-C、提升Find-My功能
正如傳聞已預測，iPhone 15改用 USB-C 制式，而且可以為AirPods 或 Apple Watch 充電。同時，配備第 2 代超寬頻晶片，可以使用「精確尋找」功能，透過 iPhone 15 找到被分享位置的裝置。iPhone 15 亦提升通話質素，使用「語音隔離」時，就算在嘈吵的環境也能清晰想到彼此聲音。
iPhone 15/15 Plus售價
iPhone 15、15 Plus 售價分別為 $6,899 起、$7,699 起，容量選擇為128GB、256GB、512GB。
iPhone 15/15 Plus推出日期
用家可在 9 月 15 日 (星期五) 晚上 8 時起預訂，並在 9 月 22 日（星期五）起開始發售。