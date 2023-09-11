iPhone 15 售價、幾時賣、有咩色？ 9.13發布前夕（香港時間 9 月 13 日凌晨1時）、新機10大賣點一文整合｜iPhone 15 發布在即，究竟今代有幾多款機？係Pro Max 定Ultra ？一文看清iPhone 15 傳聞整理，新機10大賣點一文整合。



1. iPhone 15 有幾款機種？

iPhone 15系列將有6.1吋屏幕的iPhone 15、6.7吋屏幕的iPhone 15 Plus，以及高級進階6.1吋 iPhone 15 Pro、6.7吋屏幕的iPhone 15Pro Max（也有傳叫iPhone 15 Ultra）。

👉iPhone 15 Ultra 彭博社直指作假：9.13發布會連15 Pro Max也沒有

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2. 有甚麼色？粉彩淡色系｜Pro機冇金色

iPhone 15 系列全線轉色，一般機iPhone 15和iPhone 15 Plus 的配色將由鮮明轉為淡色系，左起：粉藍、粉紅、粉綠色、粉黃、黑色。（圖中間那部看似是白色，實為綠色）👉 iPhone 15手機殼入手實試｜與舊iPhone 14機身對比有何不同

而 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max就有（左起）：太空黑、藍色、銀色，以及（右1）全新Titan Gray「鈦金灰」（或稱：泰坦灰）。👉 iPhone 15系列金色被新色取代？機身顏色傳聞整合｜傳相機大升級

3.Pro機改用5級鈦金屬邊框

15代機邊表面睇為方邊，實際上有加入微微的圓邊，觀感靚、手感好，傳聞iPhone 15 Pro 系列將放棄不鏽鋼，改用鈦金屬材質，而且邊框上將會有磨沙紋防滑手。鈦金屬首個優點，就是比不鏽鋼輕很多，但卻耐磨耐腐蝕。👉 iPhone 15 Pro轉用鈦金屬 或成歷代最輕｜4大原因比不鏽鋼優勢

4. Pro Max採用潛望鏡式zoom鏡

網傳 iPhone 15 將使用索尼的IMX903或IMX923 1吋CMOS，具8K錄影跟120fps拍片能力，感光能力、照片細膩度都有升級。而iPhone 15 Pro Max 更將是 iPhone 系列首次搭載潛望式遠攝鏡頭的機種，好處是加強zoom能力，又不會令機身加厚；然而就是這個更先進的鏡頭，有傳就因Sony供應零件數量不足，將嚴重影響 iPhone 15 Pro Max 的出貨進度。👉iPhone15系列四機拍攝規格全流出、Pro Max料擁史上最強三鏡系統

iPhone 15 Pro Max 據傳將成為首款搭載潛望式變焦鏡頭的 iPhone（圖 MacRumours）

5.從Lightning轉USB-C｜送彩色編織充電線

iPhone 15 因應歐盟國要求，從自家Lightning充電口改為USB Type C，不過聽聞必須要用指定充電線，才能做到最高充電和傳輸速度。並指會按照iPhone 15 機身顏色，加送相應顏色的編織布面USB-C 充電線。👉 iPhone 15改USB-C制式但冇變快 傳只有USB2.0速度 充電效能公開

6. 全新 A17 核心

今年傳聞iPhone 15 Pro / Pro Max 改用A17 處理器，由台積新一代 3nm 工藝代工。聽聞是最新技術，因此令今年iPhone全線加價。👉 AirPods Pro升級版於iPhone 15蘋果發布會登場｜改USB-C、增3功能

7. 系列首次取消靜音掣與音量掣

由第1代iPhone就開始使用的mute 靜音鍵「啪掣」，只會在iPhone 15、 15 Plus 機款中予以保留。進階機種iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max 兩機型會取消，改為一個可自定功能的「動作按鈕 action button」。iPhone 15上市日期、價錢、顏色、規格消息公開｜蘋果發布會情報

Pro 機實體靜音掣改為：動作按鈕（9to5Mac圖片）

8. 15系列全線用動態島｜永別M字額瀏海屏

根據保護貼廠爆料，iPhone 15系列連入門機都取消M字額瀏海，全線改用14代只有Pro機獨享的「Dynamic Island」（動態島）設計，真是非Pro機用家的一大喜訊。

一圖看清4個機型的屏幕種類、尺寸。（網上圖片）

9. 全線加價

因改用台積電新製程造A17晶片、加上Pro機用新物料，令到機價需要大幅加價10%以上，有傳 iPhone 14 Pro 美國價格為 999 美元起（約$7,790），香港 iPhone 14 Pro 的價格即是 $8,599 起，按匯率計算，香港 iPhone 定價比美國貴約 $800。按以上消息的價格表推算，iPhone 15 Pro 加價後，香港定價應約在 $9,399 起；iPhone 15 Pro Max 即約在 $10,199 起。 iPhone 15 Pro Max 更傳加入 2TB 儲存版本，價格將突破＄16,000 港元。👉iPhone 15 Pro Max 售價曝光｜加200美元、4大難題令貨源短缺必炒

10.開賣日期

蘋果發布會將於 9月12日 早上 10 點（香港時間 9月13日 凌晨 1 點）舉行，預購日將會是 9 月 15 日，開賣日是 9 月 22 日。👉 賣iPhone最佳時機公開 換iPhone 15必睇｜錯過時機隨時少千幾蚊

Apple發布會9.13舉行 ！iPhone 15系列外 四大焦點新品預測