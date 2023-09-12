iPhone 15 實機開箱｜Apple iPhone 15 系列如無意外即將在 13 日凌晨時份就會正式發布，不過各方面的流出去到最後一刻都未見止息，就在稍早之前，網上竟然出現了疑似是 iPhone 15 Pro 新機身顏色版本的實機開箱相片？！



疑似 iPhone 15 Pro 實機開箱圖曝光

在稍早前，有網民就在討論區上載了一張據稱為 iPhone 15 Pro 的實機開箱圖，雖然圖中只見到一部疑似是 iPhone 15 Pro 的機背、並未有機面屏幕相片證明其並非早已在市場上流傳的模型機，然而圖中可見全新的外包裝，在盒蓋上明顯見到新版本的盒繪。

盒繪與傳聞中的圖案相當相似，而此顏色應該就是今代 iPhone 15 Pro 系列中新增的「泰坦灰」（Titan Grey）。

疑似 iPhone 15 Pro 機在網上流出（圖 lihkg）

另一值得留意的，是在疑似 iPhone 15 Pro 機之下，還露出了一條充電線，由於畫面不太高清的關係，未能確認它是否如傳聞中採用布織外皮，然而其插頭位置的確非常像是 USB-C，令這張實機開箱圖的可信性大大提高！

iPhone 15 系列 10 大升級位

不論此開箱圖真確與否，Apple iPhone 15 系列都將在今晚正式發表，目前絕大部份的功能、設計都已經在網上流出，以下就有《香港01》科技玩物記者為大家整合的 iPhone 15 系列 10 大升級👇👇👇