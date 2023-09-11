iPhone 15系列發布前最後掙扎　買新機不如直接入手iPhone 14

8月30日凌晨，蘋果正式發布了秋季發布會的邀請函，將在9月13日凌晨一點召開發布會。本次發布會主題是「Far out.」，蘋果用藍色和銀色類似沙子的設計，重構了蘋果的LOGO。



毫無疑問，發布會的主角是iPhone15系列。綜合目前的爆料，今年iPhone 15全係依舊包含四款機型：iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max四款機型。這些機型有什麼賣點呢，下面筆者會從外觀、設計、價位、配置以及產品規劃多方面為大家匯總iPhone 15的詳細內容。

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1. 最大的改變竟然是Type-C

iPhone 15系列將更換為全新的USB-C接口，而且不會有MFi協議限制。也就是說，iPhone 15能使用市面上大部分的USB-C接口數據線進行充電，但是，iPhone 15系列充電功率最高仍是27W，與前代保持一致，也有可能充電的速率上探到35W。

另外有傳言稱，iPhone 15全系四款機型將採用更新後的超寬頻（UWB）芯片，以配合即將於明年上市的Apple Vision Pro。

2. 有動態島，但是沒有120Hz

全新的iPhone 15系列將繼續提供與iPhone 14系列相同的四款機型，分別為6.1英寸的iPhone15、6.7英寸的iPhone 15 Plus、6.1英寸的iPhone 15 Pro以及6.7英寸的iPhone 15 Pro Max。

這一次iPhone 15全系「上島」，不用再多花兩千塊就能體驗到動態島。 iPhone 15的屏幕尺寸為6.2英寸，比前代6.1英寸稍大一些，有可能是因為邊框有所收窄，屏佔比增加，iPhone 15 Plus的屏幕尺寸為6.7-6.8英寸，劉海更換為動態島。很可惜的是，iPhone 15和iPhone 15 Plus依舊是60Hz屏幕。

不過，iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max或將採用全新的鈦合金作為機身材料，機身整體變輕薄，同時屏幕正面採用微曲玻璃屏幕並進一步縮減屏幕邊框。同時iPhone傳統的靜音按鍵將會被改為與Apple Watch Ultra的Action Button類似的按鈕，以提供包括打開手電筒、激活快捷指令等多種自定義快捷操作。

3. 新的配色

每年的蘋果都會有一個流行色，iPhone 15/Plus將提供黑色、綠色（淺青色）、淺藍色、奶黃色、粉色等五個配色，而iPhone 15 Pro將保留深空灰和銀色，放棄金色配色，轉而使用了一個鈦金屬配色以及一個特別的酒紅配色。

4. 更強的影像

外媒macrumors表示獲得了一份有關 iPhone15系列相機陣容信息：

iPhone 15和15 Plus：

主攝像頭：4800萬像素圖像傳感器，f/1.6光圈；

超廣角攝像頭：1200萬像素圖像傳感器，f/2.4光圈。



iPhone 15 Pro：

主攝像頭：4800萬像素，索尼IMX-803圖像傳感器，f/1.78光圈；

長焦相機：1270萬像素，f/2.8 光圈；

超廣角攝像頭：1340 萬像素，f/2.2 光圈。



iPhone 15 Pro Max：

主攝像頭：4800 萬像素，索尼IMX-803圖像傳感器，f/1.78光圈；

長焦相機：1270萬像素，f/2.8光圈，潛望式鏡頭；

超廣角攝像頭：1340萬像素，f/2.2光圈。



除了潛望鏡變焦功能外，iPhone 15 Pro Max將配備與iPhone 15 Pro相同的4800萬像素IMX-803圖像傳感器以及超廣角和長焦相機。

5. iPhone 15和iPhone 14該怎麼選？

嚴格來講，iPhone 15和iPhone 14相比，多了動態島和Type-C，其他地方的改動微乎其微，並且iPhone 15依舊是60Hz刷新率的屏幕。另外，在相同儲存版本下二者的價格差距會達到1000元。

因此，筆者建議大家購買iPhone14。

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