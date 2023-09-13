iPhone 15／15 Pro選購攻略｜14／Pro規格售價比較！邊款抵買？

iPhone 15／15 Pro選購攻略，與iPhone 14／Pro規格售價比較，邊款抵買？｜iPhone 15及iPhone 15 Pro系列終於正式公布，今次新機加入不少新的賣點，尤其是15 Pro Max加入不少新的功能，例如鈦金屬機身、5x 120mm長焦鏡頭等，究竟如果大家仍使用iPhone 14系列手機，又或者在14與15之間選擇的用家，究竟應該如何選擇？下文立刻為大家帶來14與15規格與售價比較。



iPhone 15及15 Pro系列，除了更換了最新處理晶片外，不少地方都加入新元素，例如Pro及Pro Max版在性能上大幅提升，又換上了快速的USB Type-C接口，而且又加強長焦鏡頭至120mm，聽落非常吸引。不過究竟與上代有有什麼分別呢？下文為大家詳細分析。

iPhone 15 Pro Max與iPhone 14 Pro Max

iPhone 14／14 Pro系列 vs iPhone 15／15 Pro系列規格對比



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新iPhone 15／15 Pro 系列與上代規格比較過後，感覺iPhone 15就是將14 Pro的重點功能搬至新機之上，可算是平買14 Pro的功能的新機。而15 Pro與15 Pro Max兩機最大的分別在於5x長焦鏡等，性能上算是近年Apple最強的手機。究竟新機值不值入手？除了看全規格一覽表外，亦可以參考記者早前在Apple發布會後的現場試玩影片。