消委會風筒評測、測試市面13款風筒樣本｜近來香港天氣惡劣大風大雨，洗頭次數都特別多，洗頭後吹乾頭髮，又或要吹頭set頭，風筒的吹乾速度、溫度、耗電量都非常重要，今日（14日）消費者委員會測試了市面13 款風筒，$199小米與Dyson打和同得4星評分，而600蚊的億世家風筒，性能表現更勝飛利浦、樂聲等外國貨。



吹得快好世界、一款樣本熱風過100度卻會傷頭皮

消委會進行13款樣本評測，當中有7款額定功率1,700W（瓦特）或以上，6款1,600W（瓦特）或以下。當中各樣本的吹乾速度可相差0.85倍， 額定功率1,700W（瓦特）或以上的樣本整體上吹乾速度較快。

示意圖、非消委會13款風筒評測提供的樣子相片

測試是以各樣本吹向一塊沾了10g水的布塊，以約75°C（IEC國際標準建議的吹髮溫度）和不少於25毫米的距離吹1分鐘，從而推算吹乾速度。最快版本吹乾頭髮需時5分鐘，而最慢的樣本則需要超過9分鐘。但就要小心，2款樣本吹出的暖風溫度高達96°C，其中1 款Dyson Supersonic HD08 更逾108°C，長髮女士往往都需要使用較長時間、近距離吹頭，恐對頭皮及髮質構成傷害！

1,700W或以上樣本｜600蚊億世家風筒表現勝樂聲

+ 10

1,600W或以下組別｜$199 米家Mi與Dyson打和

+ 7

負離子濃度差異、最低分樣本：同冇負離子無分別

13款樣本均聲稱能產生負離子，但實測發現排放量濃度存在頗大差異，有近4成樣本（5款）均量得超過4,500萬個負離子，屬濃度較高的樣本。濃度最低的1款只量得361個負離子。當中定價＄1380的Amika SOHO風筒，排放負離子濃度僅得每立方厘米361個負離子，與濃度最高的樣本VS Sassoon VSP-1200PIH （＄739）相差逾106倍，且跟市面沒負離子功能的風筒數值相若，即有等如無。

Amika SOHO風筒｜＄1380

VS Sassoon VSP-1200PIH ｜＄739

而另1款樣本iLIVI v8聲稱濃度達1億個負離子，測試亦只量得近1,600萬個，比其聲稱數值少近84%。

iLIVI v8｜＄699

消委風筒使用6個建議：

👇消委會6大安全使用風筒貼士【點圖放大看】👇

+ 2

1.避免長時間高溫吹髮，免傷頭髮並同時慳電節能



2.切勿於洗手盆或其他潮濕位置使用、更不可在手濕時使用風筒，減低觸電危險



3.留意有否塵埃和污垢積聚於負離子釋出小孔，應定期以棉花棒清理之，維持負離子輸出



4.風筒開動後切勿靠近易燃物件，例如：酒精、紙張，並應避免讓物件跌入出風管或阻礙氣流，以免意外失火。



5.使用後的風筒應拔掉插頭、或關上插座獨立開關掣，避免長期接上電源。



6.於外國使用雙電壓旅行風筒後，回港時要留意更改回本港電壓設定，避免輸入電壓過大而毀壞風筒。

