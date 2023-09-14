消委會評測藍牙WiFi喇叭16款．KEF最靚聲、JBL／Marshall 慳電｜無需駁線的無線 藍牙 / Wi Fi 喇叭使用方便，亦有為戶外或室內而設的相應款式，最新測試16款藍牙/Wi-Fi揚聲器，包括7款需插電使用的室內用款式，以及9款內置充電池，體積亦適合攜帶外出使用的型號。



無內置電池式｜室內專用

想藍牙無線喇叭大聲好力，自然內置的單元會比較巨型，耗電較多才能達到足夠推力。所以一般室內使用的中型無線 藍牙 / Wi Fi 喇叭，都沒有內置電池，直接以電掣取電。另外，室內用機種一般支援WiF連線，音色比藍牙連接更佳，部份機種更可以不使用手機連接，直接收聽網上串流電台。這部份，消委會實試後認為售價$3,499的Marshall Stanmore III，整體表現媲美定價高達$10,980的KEF LSX II，同獲4星半評級。而且前者在待機stand-by時消耗電量較少，更加環保。

消委會13款風筒評測｜小米$199與Dyson打和、1款過100°C恐傷頭皮

消委會實試後認為售價$3,499的Marshall Stanmore III，整體表現媲美定價高達$10,980的KEF LSX II

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內置電池式｜戶外自由聽歌

以下7款樣本內置電池，但體積、重量亦各有不同，有些是是方便在室內自由搬動至每個角落，完全不需插線即可聽歌；亦有些配置得更輕巧，方便攜帶出外使用。當中JBL Boombox 3 Wi-Fi 音色最佳，且有31.3小時長氣電量，不過機身相對較重。

JBL Boombox 3 Wi-Fi 音色最佳，且有31.3小時長氣電量，不過機身相對較重。

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資料來源：香港消費者委員會