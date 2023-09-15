iPhone 15 炒價｜Apple iPhone 15 系列機種今日（9 月 15 日）稍後時間將正式開訂，當新機功能、設計全部揭盅後，在這個時間不少人的焦點都將放在 iPhone 15 的炒價之上。雖然預料今代 iPhone 15 系列中的 PRo 機依然是極為搶手，但位於中國內地的炒家似乎另有打算？



iPhone 舊代機種回收價不跌反升？

雖然距離 iPhone 15 系列的「第一口」回收價開出尚有至少一個星期，然而從舊機的回收價走勢，可以大概反映 iPhone 15 系列的需求狀況。

根據中國內地連日來不同來源公開的資料，iPhone 14 系列的回收價在 iPhone 15 系列發布後的數天間不跌反升，反映中國內地用戶似乎對於 iPhone 15 新機功能不再像從前般熾熱，反而轉向售價低一個級數的 iPhone 14 系列。

iPhone 14 系列的回收價格過去兩天不跌反升（圖 微博）

這樣的狀況或許會影響中國內地市場對於 iPhone 15 系列的潛在需求，並會打擊投機炒賣氣氛，令 iPhone 15 系列初段炒價出現「暗湧」。

炒市目標為另一國產品牌？

當然，在新 iPhone 開售之前大吹淡風其實是一部份國內手機商的獲利手段之一，然而另一現實，卻是中國內地市場近日熱烈吹捧國產大廠華為的新品手機 Mate 60 系列，令資金未能集中在 Apple iPhone 手機的炒賣之上。

華為 Mate 60 系列為中國國內追捧的新作，更成為炒家目標（圖 華為）

華為新系列 Mate 60、Mate 60 Pro 在毫無先兆下開售已即時被搶購一空，而其後發表的 Mate 60 Pro+ 亦同樣一機難求，目前在國內回收價達到 10000 人民幣以上，溢價破 3000 人民幣，炒風媲美上年度 iPhone 14 Pro Max 的全盛時期。