蘋果iPhone 15系列發布　秒成小紅書熱話　配色竟與內褲同款？

萬萬沒想到，蘋果的發布會，會給大家貢獻這麼多段子！



有網友吐槽新配色像男士/女士內褲，有網友在直播間彈幕刷「遙遙領先」，還有人將李佳琦的頭換成庫克，問「哪裏貴了」，讓找自己原因的…

總之，以前的蘋果發布會是萬眾矚目看設計創新，現在是為了看段子，以防第二天辦公室的「蘋果梗」自己聽不懂。

iPhone 15系列配色與內褲的共通點？

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但話說回來，這次的蘋果15發布會，都有哪些「亮點」呢？

💡iPhone 15 和 iPhone 15 Plus全系搭載動態島，改用USB-C端口，提供5種色彩外觀，包括粉色、黑色、藍色、綠色和黃色。

💡 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max系列採用全新鈦金屬材質邊框，首款3納米制程的A17 Pro晶片。原本用於切換靜音模式的「撥片」改成了自定義操作按鈕，可快速打開相機、手電筒，或啟動語音備忘錄等輔助功能。

💡 Apple Watch新增了「雙指互點兩下」手勢交互方式，可以控制App中的主要按鈕，用來停止計時器、播放和暫停音樂，或者讓鬧鐘稍後提醒。

💡 放棄用皮革材質，改用蘋果新推出的「精織斜紋」，它由68%的回收成分製成，可以大幅降低碳排放。

嗯……總得來說，還是中規中矩。

不知道泉下有知的喬布斯，如果看了這場發布會，會作何感想呢？

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