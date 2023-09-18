iOS 17唔好升住？RC版電池續航力測試｜5款iPhone跌電減少逾1小時

隨 iPhone 15 系列推出，iOS 17亦將在明天（9月19日）上架，想玩 Standby Made、NameDrop很多人打算即時更新，但看完以下測試或者可以先等等。YouTube@@iAppleBytes 測試 5 款 iPhone 在 iOS 17 RC 版本下的電池續航力，發現全部 5 款 iPhone 的玩池續航力都下跌，而且情況頗嚴重。



iOS 17 RC電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone SE 2020﹑iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13，5款手機測試，在滿電和電池健康度 85％ 以上的情況下，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 17 RC版本中，電池的使用情況。

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結果發現，5 款 iPhone 在 iOS 17 RC 版本中現池續航力都明顯下跌，iPhone 13 情況最嚴重，由 iOS 16.6.1 的 8 小時 9 分鐘電池續航力，下跌到只剩 6 小時 51 分鐘，減少足足 1 小時 18 分鐘的使用時間。

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會出現以上情況，有機會與 iOS 17 加入大量新功能有關，舊機要應付新系統所消耗的效能更大。不過果迷又無需太擔心為了使用 iOS 17 功能，就等於要犧牲 iPhone 電量。目前測試的仍只是 RC 版本，可能 Apple 在明日上架的正式版中會改善耗電問題，如果怕電量大跌的用家，最好先等電池測試結果，再考慮是否更新。

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