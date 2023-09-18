iOS 17 正式版將於 9月19日 上架，迎接iPhone 15 系列上市，即睇10大必用新功能。留意有3款舊iPhone 已不在今次升級機種名單之列，即睇你手上iPhone 有無機會升級 iOS 17。



01｜ 個性化「 聯絡人海報」、更可AirDrop交換名片

現時我們可以預先設定自己的相片／名片，方便讓對方儲存你的聯絡人資料，在iOS 17內你可更自由地取用相片、字型、格式，自定個性化「 聯絡人海報」，並以AirDrop交換，將來你來電聯絡時，對方就可以看到你的海報。

02｜ Standby 手機變檯面顯示屏

「待機模式」功能可以讓用戶使用MagSafe充電時，機身化身為資訊屏、方便查看天氣、新聞、比賽實況等預設信息。又或是變成相架、播放喜愛的照片。當中的「智慧型疊放」設計，讓用戶能夠在需要時輕鬆瀏覽到合適的小工具。當需要離遠查看消息時使用MagSafe充電時，「待機模式」功能可以記住用戶的顯示模式。

iOS 17實測Standby Mode／NameDrop｜iPhone 15必用兩大新功能

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iOS17 最新功能一覽

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03｜Live Photos 變Sticker

iMessagesk 加入多項實用新操作，比如搜尋選項、追回對上一個未閱讀對話的 Catch-up、語音訊息自動轉成文字，以及在回覆上直接向橫掃作回覆等等。而最搶眼的則是將Live Photos 一鍵轉換成 Messages 內使用的貼紙 Live Stickers，等第三方實時通訊 app 更新後，都可能會支援Live Stickers 。

04｜第三方下載App

因應歐洲多個國家的新規範，iOS17將允許 iPhone/iPad 透過第三方平台下載 App，不再限死使用app store。

05｜NameDrop NFC 交換連絡人

有黠像日本人以前流行用紅外線機過機交換聯絡，iOS 17 追加NameDrop ，只要兩部iPhone 交疊一起，就可即時交換連絡資料。此功能亦對應「新功能1」內的個性化「 聯絡人海報」情報卡。

06｜AirDrop更新｜物理過機唔使再搵人

現時就算你想將相片傳送跟身邊的人，都需要在AirDrop中找出對方的機名，再點擊send出去。以後你可以開動AirDrop後再跟朋友機疊機，就會識即時過相。(不過Apple公布這功能將延後推出)

iOS 17 支援機種一覽／3部舊機冇份

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07｜iMessage 報平安

「返到屋企打畀我／畀個WhatsApp我吖」，以後有這個「安全回報（Check in）」是 iMessage 訊息的新實用功能，就更方便了。你可以先在「訊息」 App 內預定歸家時間，回家後就點選 Check in ，其他聯絡人即能收到你已安全抵達的提示。

08｜Voicemail 留言轉化文字／FaceTime錄起做短片

現時如果有人來電，沒時間聽的話就會跳進留言信箱，iOS 17新功能將可由系統聽取留言，並即時以A.I.改寫為文字短訊，方便無法通話、沒空聽voicemail的你即時閱讀，又或是copy到記事簿。

如果miss call是Facetime視像來電，系統更可以錄起片錄，方便你及後翻睇，非常細心又實用。

09｜與友人一起建立 Apple Music 播放清單

本來，iOS 17 內的Apple Music ，可讓用家經iCloud 與友人一起合建、合用PlayList，但Apple同樣已延期推出此功能。

10｜叫醒Siri唔使喂喂喂

以後想呼叫Siri 助理出來，不用再講「Hey Siri」的指令，縮短成「Siri」即可。另外，由於 ChatGPT 的出現，令各種的 AI 如雨後春筍出現，Siri 的性能已漸漸被拉開，因此預計 iOS 17 會提升 Siri的能力。

iOS 17 支援機種一覽／3部舊機冇份

iOS 17 支援設備清單



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iPhone SE 第3代



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