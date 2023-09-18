iPhone 15 國行為閹割版、港版吃香必炒？｜iPhone 15 系列已經開始預售，一如以往開賣首日，即場取機的預購被「秒殺」。不論自用還是買來炒，每年新 iPhone 發售都有很多人關心炒價情況。而一個影響炒價的關鍵因素，就是大陸 iPhone 15 的首發日，以及功能。

近日傳出，大陸國行 iPhone 15 將有機會是「閹割版」，很多功能都不支援，甚至只能安裝中國 App Store 的 App。



iPhone 一向有部分功能都有限定地區使用，而大陸國行版的「閹割」情況大多比較嚴重。而在 Apple 官網引證的缺少功能包括：mmWave（毫米波）5G頻譜、衛星通訊、Wi-Fi 6E、 Face Time 多人通話和 Face Time 音訊功能。

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每年新 iPhone 推出，都有大量人到先達放機

其實mmWave（毫米波）5G頻譜、衛星通訊功能，在香港版 iPhone 也不支援，但Wi-Fi 6E 全球現只有大陸國行不支援。加上，有爆料人在 X（Twitter）上分享，傳大陸國行版 iPhone 將只能安裝大陸區 App Store 的已審核 App，而且不能切換 App Store 地區，以安裝沒有在 App Store 上架的 App。

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iPhone 15 Pro於 9 月22 日(星期五) 起開始發售（林勇 攝）

如果傳聞屬實，對內地 iPhone 用家而言，國行版 iPhone 15 被「閹割」的功能，都大大影響了使用體驗。因此，或會令內地用家更傾向入手港版 iPhone 15。每次新 iPhone 推出，都有大量炒家取機後立即到先達放機，Apple Store 門外更有人直接手提大量現金收機，如內地對港版 iPhone 15 的需求量增加，變相有機會增加回收價。

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